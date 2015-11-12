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بالصور.. "مدني تربة" ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بالسجن العام

للوقوف على مدى جاهزية الفرق والعمل الجماعي في ظروف تعايش الواقع

نفذ الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، تجربة فرضية لحادث حريق بمبنى السجن العام بالمحافظة.

بدأت التجربة بتلقي المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغاً من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، وتحركت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربة في وقت قياسي، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية في حينها.

وتأتي التجربة الفرضية لقياس سرعة الاستجابة، والتعرف على المداخل والمخارج والطرق، ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على جاهزية المعنيين بالأمن والسلامة، ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق مشابه، لا قدر الله.

وتهدف التجارب الفرضية إلى رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة ذات العلاقة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المناطة بها.

شارك في الفرضية كل من: الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والبلدية، والدوريات الأمنية، والمرور.

الدفاع المدني بمحافظة تربة تجربة فرضية السجن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "مدني تربة" ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بالسجن العام
سبق

نفذ الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، تجربة فرضية لحادث حريق بمبنى السجن العام بالمحافظة.

بدأت التجربة بتلقي المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغاً من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، وتحركت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربة في وقت قياسي، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية في حينها.

وتأتي التجربة الفرضية لقياس سرعة الاستجابة، والتعرف على المداخل والمخارج والطرق، ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على جاهزية المعنيين بالأمن والسلامة، ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق مشابه، لا قدر الله.

وتهدف التجارب الفرضية إلى رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة ذات العلاقة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المناطة بها.

شارك في الفرضية كل من: الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والبلدية، والدوريات الأمنية، والمرور.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
07:53 PM

بالصور.. "مدني تربة" ينفّذ فَرَضية إنقاذ ناجحة بالسجن العام

للوقوف على مدى جاهزية الفرق والعمل الجماعي في ظروف تعايش الواقع

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متعب البقمي - تربة
0
616

نفذ الدفاع المدني بمحافظة تربة، اليوم، تجربة فرضية لحادث حريق بمبنى السجن العام بالمحافظة.

بدأت التجربة بتلقي المركز الوطني للعمليات المشتركة بلاغاً من داخل السجن يفيد بنشوب الحريق، وتحركت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمدني تربة في وقت قياسي، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية في حينها.

وتأتي التجربة الفرضية لقياس سرعة الاستجابة، والتعرف على المداخل والمخارج والطرق، ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على جاهزية المعنيين بالأمن والسلامة، ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق مشابه، لا قدر الله.

وتهدف التجارب الفرضية إلى رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة ذات العلاقة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المناطة بها.

شارك في الفرضية كل من: الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والبلدية، والدوريات الأمنية، والمرور.

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