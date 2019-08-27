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وفدٌ من أمانة الأحساء يطلع على قصة إنشاء وتطوير الهيئة الملكية بالجبيل

استمع إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل، صباح اليوم الخميس، بمركز الزوار وفدًا من أمانة محافظة الأحساء في زيارة تعريفية لها، حيث اطلعوا من خلالها على قصة إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

وتفصيلاً، اطلع الوفد في بداية الزيارة على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل، عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشروعات الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار واطلع أبرز مقومات النجاح في المدينة كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعد الأضخم على مستوى العالم.

وتعرف الوفد الزائر أيضًا على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعددٍ من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة، عقب ذلك قام الوفد بجولة على المرافق السياحية والشواطئ والمنطقة السكنية.

واشتملت الزيارة على اجتماع جرى خلاله تقديم عدة عروض تفصيلية عن أبرز الجهود والخدمات بالمجالات الفنية وأعمال التشغيل والصيانة والخدمات المساندة إضافة إلى عمليات الموارد البشرية.

من جانب آخر، أفاد وكيل أمانة محافظة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي بأن الزيارة تأتي تحت مظلة مذكرة التفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل وأمانة الأحساء والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل وتشارك المعرفة بين الطرفين.

وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال معتبرين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما توصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة صناعية وهندسية في كل المجالات.

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وفدٌ من أمانة الأحساء يطلع على قصة إنشاء وتطوير الهيئة الملكية بالجبيل
سبق

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل، صباح اليوم الخميس، بمركز الزوار وفدًا من أمانة محافظة الأحساء في زيارة تعريفية لها، حيث اطلعوا من خلالها على قصة إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

وتفصيلاً، اطلع الوفد في بداية الزيارة على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل، عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشروعات الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار واطلع أبرز مقومات النجاح في المدينة كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعد الأضخم على مستوى العالم.

وتعرف الوفد الزائر أيضًا على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعددٍ من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة، عقب ذلك قام الوفد بجولة على المرافق السياحية والشواطئ والمنطقة السكنية.

واشتملت الزيارة على اجتماع جرى خلاله تقديم عدة عروض تفصيلية عن أبرز الجهود والخدمات بالمجالات الفنية وأعمال التشغيل والصيانة والخدمات المساندة إضافة إلى عمليات الموارد البشرية.

من جانب آخر، أفاد وكيل أمانة محافظة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي بأن الزيارة تأتي تحت مظلة مذكرة التفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل وأمانة الأحساء والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل وتشارك المعرفة بين الطرفين.

وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال معتبرين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما توصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة صناعية وهندسية في كل المجالات.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
11:14 PM

وفدٌ من أمانة الأحساء يطلع على قصة إنشاء وتطوير الهيئة الملكية بالجبيل

استمع إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل، صباح اليوم الخميس، بمركز الزوار وفدًا من أمانة محافظة الأحساء في زيارة تعريفية لها، حيث اطلعوا من خلالها على قصة إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

وتفصيلاً، اطلع الوفد في بداية الزيارة على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل، عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشروعات الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار واطلع أبرز مقومات النجاح في المدينة كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعد الأضخم على مستوى العالم.

وتعرف الوفد الزائر أيضًا على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعددٍ من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة، عقب ذلك قام الوفد بجولة على المرافق السياحية والشواطئ والمنطقة السكنية.

واشتملت الزيارة على اجتماع جرى خلاله تقديم عدة عروض تفصيلية عن أبرز الجهود والخدمات بالمجالات الفنية وأعمال التشغيل والصيانة والخدمات المساندة إضافة إلى عمليات الموارد البشرية.

من جانب آخر، أفاد وكيل أمانة محافظة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي بأن الزيارة تأتي تحت مظلة مذكرة التفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل وأمانة الأحساء والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل وتشارك المعرفة بين الطرفين.

وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال معتبرين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما توصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة صناعية وهندسية في كل المجالات.

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