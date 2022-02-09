أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 89 مخالفة للتدابير الصحية

نفذت 1036 جولة رقابية في المراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1036 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق منشأة مخالفة وضبط 89 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة 940 تلقى 4 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.