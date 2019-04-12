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"نحن الهمم".. مسابقة تستشرف أفكار طالبات الرياض عن "تعليم ما بعد كورونا"

جوائز عينية لأفضل ثلاثة مشاريع وإعلان النتائج في ١٥ ذي القعدة المقبل

أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض، مسابقة "نحن الهمم"، ووجهتها لجميع طالبات التعليم العام بمنطقة الرياض.

وقالت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية: إن المسابقة عبارة عن كتابة مقالات نفسية اجتماعية تتحدث فيها الطالبات عن (مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية بعد أزمة كورونا)؛ نظرًا لما أحدثته هذه الجائحة من تداعيات وانعكاس هذه الأزمة على البُعدين النفسي والاجتماعي للمجتمعات.

وأشارت "عطية" إلى أهمية تحري الأمانة والمصداقية في المشاركة؛ حيث يجب أن تكون بقلم الطالبة ومن جهدها الفكري، مع إمكانية تعاون المرشدة أو أحد أفراد الأسرة -بوصفه شريكًا لها- على أن يرتكز المقال على فكرة مميزة أو مفاهيم تُطرح بطريقة مبتكرة باستخدام خط: Simplified Arabic وتكون العناوين "بونط ١٦" ومتن المحتوى ١٤ والمسافة بين الأسطر ١: ٢٥".

وتابعت: "عند رغبة الطالبة في تقديم مشاركتها، يلزم كتابة اسمها ووصفها الدراسي ومدرستها ومكتب التعليم الذي تتبعه مدرستها"؛ مضيفة أنه حال انتهاء المشاركات سيتم نشرها -بإذن الله- في حساب المدرسة وحساب إرشاد المكاتب التعليمية.

يشار إلى أن عنصر المفاضلة في المسابقة؛ سيكون باستناد المقال على المقررات الدراسية وكتابة المقال بأسلوب لغوي معبّر ومؤثر مستلهم من أفكار إبداعية تخدم مسيرة التعليم.

وتابعت: "يتاح تلقي المشاركات على العنوان البريد الإلكتروني الآتي: ‏s.alfuheed816@riyadhedu.gov.sa؛ حيث سيكون آخر موعد لاستقبالها ٣٠ شوال ١٤٤١ هـ؛ وذلك حرصًا من الإدارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطالبات؛ علمًا بأن فرز المشاركات بواسطة لجنة تحكيمية مكونة من مشرفات متمرسات في إدارة إرشاد الطالبات وتقديم جوائز عينية لأفضل ثلاثة مشاريع، وسيتم إعلان النتائج -بإذن الله- في ١٥ ذي القعدة ١٤٤١هـ".

تعليم الرياض مسابقة نحن الهمم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نحن الهمم".. مسابقة تستشرف أفكار طالبات الرياض عن "تعليم ما بعد كورونا"
سبق

أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض، مسابقة "نحن الهمم"، ووجهتها لجميع طالبات التعليم العام بمنطقة الرياض.

وقالت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية: إن المسابقة عبارة عن كتابة مقالات نفسية اجتماعية تتحدث فيها الطالبات عن (مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية بعد أزمة كورونا)؛ نظرًا لما أحدثته هذه الجائحة من تداعيات وانعكاس هذه الأزمة على البُعدين النفسي والاجتماعي للمجتمعات.

وأشارت "عطية" إلى أهمية تحري الأمانة والمصداقية في المشاركة؛ حيث يجب أن تكون بقلم الطالبة ومن جهدها الفكري، مع إمكانية تعاون المرشدة أو أحد أفراد الأسرة -بوصفه شريكًا لها- على أن يرتكز المقال على فكرة مميزة أو مفاهيم تُطرح بطريقة مبتكرة باستخدام خط: Simplified Arabic وتكون العناوين "بونط ١٦" ومتن المحتوى ١٤ والمسافة بين الأسطر ١: ٢٥".

وتابعت: "عند رغبة الطالبة في تقديم مشاركتها، يلزم كتابة اسمها ووصفها الدراسي ومدرستها ومكتب التعليم الذي تتبعه مدرستها"؛ مضيفة أنه حال انتهاء المشاركات سيتم نشرها -بإذن الله- في حساب المدرسة وحساب إرشاد المكاتب التعليمية.

يشار إلى أن عنصر المفاضلة في المسابقة؛ سيكون باستناد المقال على المقررات الدراسية وكتابة المقال بأسلوب لغوي معبّر ومؤثر مستلهم من أفكار إبداعية تخدم مسيرة التعليم.

وتابعت: "يتاح تلقي المشاركات على العنوان البريد الإلكتروني الآتي: ‏s.alfuheed816@riyadhedu.gov.sa؛ حيث سيكون آخر موعد لاستقبالها ٣٠ شوال ١٤٤١ هـ؛ وذلك حرصًا من الإدارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطالبات؛ علمًا بأن فرز المشاركات بواسطة لجنة تحكيمية مكونة من مشرفات متمرسات في إدارة إرشاد الطالبات وتقديم جوائز عينية لأفضل ثلاثة مشاريع، وسيتم إعلان النتائج -بإذن الله- في ١٥ ذي القعدة ١٤٤١هـ".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:30 AM

"نحن الهمم".. مسابقة تستشرف أفكار طالبات الرياض عن "تعليم ما بعد كورونا"

جوائز عينية لأفضل ثلاثة مشاريع وإعلان النتائج في ١٥ ذي القعدة المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض، مسابقة "نحن الهمم"، ووجهتها لجميع طالبات التعليم العام بمنطقة الرياض.

وقالت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية: إن المسابقة عبارة عن كتابة مقالات نفسية اجتماعية تتحدث فيها الطالبات عن (مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية بعد أزمة كورونا)؛ نظرًا لما أحدثته هذه الجائحة من تداعيات وانعكاس هذه الأزمة على البُعدين النفسي والاجتماعي للمجتمعات.

وأشارت "عطية" إلى أهمية تحري الأمانة والمصداقية في المشاركة؛ حيث يجب أن تكون بقلم الطالبة ومن جهدها الفكري، مع إمكانية تعاون المرشدة أو أحد أفراد الأسرة -بوصفه شريكًا لها- على أن يرتكز المقال على فكرة مميزة أو مفاهيم تُطرح بطريقة مبتكرة باستخدام خط: Simplified Arabic وتكون العناوين "بونط ١٦" ومتن المحتوى ١٤ والمسافة بين الأسطر ١: ٢٥".

وتابعت: "عند رغبة الطالبة في تقديم مشاركتها، يلزم كتابة اسمها ووصفها الدراسي ومدرستها ومكتب التعليم الذي تتبعه مدرستها"؛ مضيفة أنه حال انتهاء المشاركات سيتم نشرها -بإذن الله- في حساب المدرسة وحساب إرشاد المكاتب التعليمية.

يشار إلى أن عنصر المفاضلة في المسابقة؛ سيكون باستناد المقال على المقررات الدراسية وكتابة المقال بأسلوب لغوي معبّر ومؤثر مستلهم من أفكار إبداعية تخدم مسيرة التعليم.

وتابعت: "يتاح تلقي المشاركات على العنوان البريد الإلكتروني الآتي: ‏s.alfuheed816@riyadhedu.gov.sa؛ حيث سيكون آخر موعد لاستقبالها ٣٠ شوال ١٤٤١ هـ؛ وذلك حرصًا من الإدارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطالبات؛ علمًا بأن فرز المشاركات بواسطة لجنة تحكيمية مكونة من مشرفات متمرسات في إدارة إرشاد الطالبات وتقديم جوائز عينية لأفضل ثلاثة مشاريع، وسيتم إعلان النتائج -بإذن الله- في ١٥ ذي القعدة ١٤٤١هـ".

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