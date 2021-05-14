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بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو

قالت: عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة لم ينخفض بعد

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو
سبق

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:39 AM

بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو

قالت: عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة لم ينخفض بعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.

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