بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو
قالت: عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة لم ينخفض بعد
أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.
وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.
بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-14
أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.
وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:39 AM
بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو
قالت: عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة لم ينخفض بعد
أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.
وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.