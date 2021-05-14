بقرار من رئيسة البلدية.. تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية بسبب كورونا حتى 8 يونيو

قالت: عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة لم ينخفض بعد

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء الحظر الجمعة القادم؛ إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم: إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة؛ لكن مع ذلك لم تستوفِ المنطقة بعدُ معايير إعادة الفتح.