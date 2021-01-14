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في تجربة أولى.. "فنون الطهي" و"البيئة" تطلقان "سوق المزارعين"

بهدف الحفاظ على الثقافة الغذائية للمجتمع المحلي وتعزيزها

أعلنت هيئة فنون الطهي ووزارة البيئة والمياه والزراعة إطلاق فعالية "سوق المزارعين" يوم السبت القادم من الساعة الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً، في مزرعة رأس النعامة بالدرعية، بهدف الحفاظ على الثقافة الغذائية للمجتمع المحلي وتعزيزها.

وتقام فعالية "سوق المزارعين" تزامناً مع احتفالية وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسنة الدولية للفواكه والخضروات 2021 التي أطلقتها منظمة "الفاو".

ويعد "سوق المزارعين" من الأسواق التي يديرها المجتمع المحلي وتباع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين بأسعار عادلة، سعياً لتنمية المنتجات الغذائية المحلية والمحاصيل الزراعية، وكذلك بالنسبة للمنتجات الحرفية المصنعة محلياً، بالإضافة إلى أنها تمنح أطفال الزوار فرصة تعلم فنون الزراعة التقليدية؛ لتوشيج الروابط بين السكان ومدينتهم، وتفعيل فضاءاتها العامة والنهوض بمجتمع حيوي قادر على الإنتاج.

واختارت هيئة فنون الطهي "الدرعية" لإطلاق المرحلة التجريبية من "سوق المزارعين"، وحددت مكان إقامتها بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، على أن تعمم التجربة على جميع مناطق المملكة لاحقاً.

هيئة فنون الطهي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تجربة أولى.. "فنون الطهي" و"البيئة" تطلقان "سوق المزارعين"
سبق

أعلنت هيئة فنون الطهي ووزارة البيئة والمياه والزراعة إطلاق فعالية "سوق المزارعين" يوم السبت القادم من الساعة الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً، في مزرعة رأس النعامة بالدرعية، بهدف الحفاظ على الثقافة الغذائية للمجتمع المحلي وتعزيزها.

وتقام فعالية "سوق المزارعين" تزامناً مع احتفالية وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسنة الدولية للفواكه والخضروات 2021 التي أطلقتها منظمة "الفاو".

ويعد "سوق المزارعين" من الأسواق التي يديرها المجتمع المحلي وتباع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين بأسعار عادلة، سعياً لتنمية المنتجات الغذائية المحلية والمحاصيل الزراعية، وكذلك بالنسبة للمنتجات الحرفية المصنعة محلياً، بالإضافة إلى أنها تمنح أطفال الزوار فرصة تعلم فنون الزراعة التقليدية؛ لتوشيج الروابط بين السكان ومدينتهم، وتفعيل فضاءاتها العامة والنهوض بمجتمع حيوي قادر على الإنتاج.

واختارت هيئة فنون الطهي "الدرعية" لإطلاق المرحلة التجريبية من "سوق المزارعين"، وحددت مكان إقامتها بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، على أن تعمم التجربة على جميع مناطق المملكة لاحقاً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
04:32 PM

في تجربة أولى.. "فنون الطهي" و"البيئة" تطلقان "سوق المزارعين"

بهدف الحفاظ على الثقافة الغذائية للمجتمع المحلي وتعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة فنون الطهي ووزارة البيئة والمياه والزراعة إطلاق فعالية "سوق المزارعين" يوم السبت القادم من الساعة الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً، في مزرعة رأس النعامة بالدرعية، بهدف الحفاظ على الثقافة الغذائية للمجتمع المحلي وتعزيزها.

وتقام فعالية "سوق المزارعين" تزامناً مع احتفالية وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسنة الدولية للفواكه والخضروات 2021 التي أطلقتها منظمة "الفاو".

ويعد "سوق المزارعين" من الأسواق التي يديرها المجتمع المحلي وتباع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين بأسعار عادلة، سعياً لتنمية المنتجات الغذائية المحلية والمحاصيل الزراعية، وكذلك بالنسبة للمنتجات الحرفية المصنعة محلياً، بالإضافة إلى أنها تمنح أطفال الزوار فرصة تعلم فنون الزراعة التقليدية؛ لتوشيج الروابط بين السكان ومدينتهم، وتفعيل فضاءاتها العامة والنهوض بمجتمع حيوي قادر على الإنتاج.

واختارت هيئة فنون الطهي "الدرعية" لإطلاق المرحلة التجريبية من "سوق المزارعين"، وحددت مكان إقامتها بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، على أن تعمم التجربة على جميع مناطق المملكة لاحقاً.

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