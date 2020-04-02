"إرادة جدة" يخصص خطاً هاتفياً لتقديم الخدمة العلاجية السريعة للمراجعين‎

عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة للحضور

خصص مجمع إرادة والصحة النفسية - خدمات إرادة بجدة "الأمل سابقاً" رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين بشكل سريع من خلال توفير عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة إلى دخول العيادات على الأرقام التالية (0126544293 – 0126542962 تحويلة 1701).

ويعمل الخط الهاتفي خلال أيام الدوام الرسمية للاستشارات والتنسيق المسبق؛ لتحديد أعراض واحتياجات المرضى قبل وصولهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل سريع عبر المنفذ الخارجي للصيدلية الخارجية بالمجمع.

ويأتي تنفيذ هذه الخدمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19) والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة.