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شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وأكد أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

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شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وأكد أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
06:54 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
03:18 AM

شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
6
5,227

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وأكد أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

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