شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وأكد أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

