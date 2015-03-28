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الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 5 مساءً

تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍ للرؤية الأفقية على محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وحقل وضباء وشرما بنيوم.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 5 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وحقل وضباء وشرما بنيوم.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
11:11 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 5 مساءً

تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍ للرؤية الأفقية على محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وحقل وضباء وشرما بنيوم.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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