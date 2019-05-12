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بعد الإعلان عن توزيعات أرباح هي الأعلى في العالم .."بلومبرغ": سهم "أرامكو" يصعد

كشفت عن نتائجها المالية للربع الأول من 2020.. والناصر: أرباح وتدفقات نقدية قوية

ارتفع سهم شركة "أرامكو السعودية"، اليوم بنحو 1% بعدما أعلنت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من 2020، وشهدت "أرامكو" انخفاضاً في الأرباح في ظل هبوط أسعار النفط بسبب أزمة كورونا.

ووفقاً لموقع وكالة "بلومبرغ"، فقد ارتفع سعر سهم الشركة، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت مكة المكرّمة، بنسبة 0.65% إلى 31.10 ريال سعودي.

وفي وقت سابق، أعلن العملاق النفطي نتائجه المالية للربع الأول من 2020، وفيما يلي أبرز النقاط:

- صافي الدخل في الربع الأول: 62.5 مليار ريال سعودي (16.7 مليار دولار).

- التدفقات النقدية الحرة: 56.3 مليار ريال (15.0 مليار دولار).

- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019، تم دفعها في الربع الأول من عام 2020.

- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

- تحقيق قدر كبير من المرونة بفضل انخفاض تكاليف التنقيب والإنتاج واستدامة رأس المال.

وبذلك تكون أرباح "أرامكو" الصافية قد انخفضت في الربع الماضي بنسبة 25% بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق.

وعلّق على النتائج الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين بن حسن الناصر؛ قائلاً: "لقد حققت الشركة أرباحاً وتدفقات نقدية حرة قوية، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ إستراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى إيجاد القيمة لجميع مساهميها".

ووفقاً لبيان نشرته "أرامكو" فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من 2020.

وتبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020 سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الإعلان عن توزيعات أرباح هي الأعلى في العالم .."بلومبرغ": سهم "أرامكو" يصعد
سبق

ارتفع سهم شركة "أرامكو السعودية"، اليوم بنحو 1% بعدما أعلنت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من 2020، وشهدت "أرامكو" انخفاضاً في الأرباح في ظل هبوط أسعار النفط بسبب أزمة كورونا.

ووفقاً لموقع وكالة "بلومبرغ"، فقد ارتفع سعر سهم الشركة، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت مكة المكرّمة، بنسبة 0.65% إلى 31.10 ريال سعودي.

وفي وقت سابق، أعلن العملاق النفطي نتائجه المالية للربع الأول من 2020، وفيما يلي أبرز النقاط:

- صافي الدخل في الربع الأول: 62.5 مليار ريال سعودي (16.7 مليار دولار).

- التدفقات النقدية الحرة: 56.3 مليار ريال (15.0 مليار دولار).

- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019، تم دفعها في الربع الأول من عام 2020.

- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

- تحقيق قدر كبير من المرونة بفضل انخفاض تكاليف التنقيب والإنتاج واستدامة رأس المال.

وبذلك تكون أرباح "أرامكو" الصافية قد انخفضت في الربع الماضي بنسبة 25% بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق.

وعلّق على النتائج الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين بن حسن الناصر؛ قائلاً: "لقد حققت الشركة أرباحاً وتدفقات نقدية حرة قوية، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ إستراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى إيجاد القيمة لجميع مساهميها".

ووفقاً لبيان نشرته "أرامكو" فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من 2020.

وتبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020 سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:07 AM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:32 AM

بعد الإعلان عن توزيعات أرباح هي الأعلى في العالم .."بلومبرغ": سهم "أرامكو" يصعد

كشفت عن نتائجها المالية للربع الأول من 2020.. والناصر: أرباح وتدفقات نقدية قوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع سهم شركة "أرامكو السعودية"، اليوم بنحو 1% بعدما أعلنت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من 2020، وشهدت "أرامكو" انخفاضاً في الأرباح في ظل هبوط أسعار النفط بسبب أزمة كورونا.

ووفقاً لموقع وكالة "بلومبرغ"، فقد ارتفع سعر سهم الشركة، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت مكة المكرّمة، بنسبة 0.65% إلى 31.10 ريال سعودي.

وفي وقت سابق، أعلن العملاق النفطي نتائجه المالية للربع الأول من 2020، وفيما يلي أبرز النقاط:

- صافي الدخل في الربع الأول: 62.5 مليار ريال سعودي (16.7 مليار دولار).

- التدفقات النقدية الحرة: 56.3 مليار ريال (15.0 مليار دولار).

- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019، تم دفعها في الربع الأول من عام 2020.

- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

- تحقيق قدر كبير من المرونة بفضل انخفاض تكاليف التنقيب والإنتاج واستدامة رأس المال.

وبذلك تكون أرباح "أرامكو" الصافية قد انخفضت في الربع الماضي بنسبة 25% بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق.

وعلّق على النتائج الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين بن حسن الناصر؛ قائلاً: "لقد حققت الشركة أرباحاً وتدفقات نقدية حرة قوية، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ إستراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى إيجاد القيمة لجميع مساهميها".

ووفقاً لبيان نشرته "أرامكو" فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من 2020.

وتبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020 سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

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