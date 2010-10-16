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بجوائز 750 ألف ريال.. اختتام فعاليات مهرجان "جمال الماعز الحجازي"

أُقيم برعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل وبإشراف من وزارة البيئة

اختُتمت مساء أمس الجمعة فعاليات مهرجان "جمال الماعز الحجازي"، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز في مدينة الرياض، بإشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبلغ عدد الماعز المشارك في مهرجان "جمال الماعز الحجازي"، الذي أقيم على مدى يومين (الخميس والجمعة 8-9 ربيع الأول) بمتحف جارالله العضيب للتراث الوطني، أكثر من 80 رأسًا، فيما بلغ عدد الماعز المشارك في المزاد قرابة 45 رأسًا بعد الفرز بنخبة النخبة، واستبعاد الحلال الذي دون المستوى، وبفئة الجمل عشرة رؤوس معزة، وفئة الثني وفئة الثنية وفئة الجذع وفئة الجذعة.

وتخلل المهرجان تقديم جوائز بلغت قيمتها 750 ألف ريال، تم تقسيمها على خمس فئات، بإجمالي 25 فائزًا.

وفي ختام المهرجان الذي حضره عدد غفير من المهتمين والمحبين للماعز الحجازي قام الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، ورئيس موروث السعودية سالم القناص الظفيري، بتقديم الجوائز لأصحاب المراكز الأولى الفائزة بالمهرجان، كما تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح المهرجان.

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بجوائز 750 ألف ريال.. اختتام فعاليات مهرجان "جمال الماعز الحجازي"
سبق

اختُتمت مساء أمس الجمعة فعاليات مهرجان "جمال الماعز الحجازي"، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز في مدينة الرياض، بإشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبلغ عدد الماعز المشارك في مهرجان "جمال الماعز الحجازي"، الذي أقيم على مدى يومين (الخميس والجمعة 8-9 ربيع الأول) بمتحف جارالله العضيب للتراث الوطني، أكثر من 80 رأسًا، فيما بلغ عدد الماعز المشارك في المزاد قرابة 45 رأسًا بعد الفرز بنخبة النخبة، واستبعاد الحلال الذي دون المستوى، وبفئة الجمل عشرة رؤوس معزة، وفئة الثني وفئة الثنية وفئة الجذع وفئة الجذعة.

وتخلل المهرجان تقديم جوائز بلغت قيمتها 750 ألف ريال، تم تقسيمها على خمس فئات، بإجمالي 25 فائزًا.

وفي ختام المهرجان الذي حضره عدد غفير من المهتمين والمحبين للماعز الحجازي قام الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، ورئيس موروث السعودية سالم القناص الظفيري، بتقديم الجوائز لأصحاب المراكز الأولى الفائزة بالمهرجان، كما تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح المهرجان.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
12:58 AM

بجوائز 750 ألف ريال.. اختتام فعاليات مهرجان "جمال الماعز الحجازي"

أُقيم برعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل وبإشراف من وزارة البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختُتمت مساء أمس الجمعة فعاليات مهرجان "جمال الماعز الحجازي"، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز في مدينة الرياض، بإشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبلغ عدد الماعز المشارك في مهرجان "جمال الماعز الحجازي"، الذي أقيم على مدى يومين (الخميس والجمعة 8-9 ربيع الأول) بمتحف جارالله العضيب للتراث الوطني، أكثر من 80 رأسًا، فيما بلغ عدد الماعز المشارك في المزاد قرابة 45 رأسًا بعد الفرز بنخبة النخبة، واستبعاد الحلال الذي دون المستوى، وبفئة الجمل عشرة رؤوس معزة، وفئة الثني وفئة الثنية وفئة الجذع وفئة الجذعة.

وتخلل المهرجان تقديم جوائز بلغت قيمتها 750 ألف ريال، تم تقسيمها على خمس فئات، بإجمالي 25 فائزًا.

وفي ختام المهرجان الذي حضره عدد غفير من المهتمين والمحبين للماعز الحجازي قام الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، ورئيس موروث السعودية سالم القناص الظفيري، بتقديم الجوائز لأصحاب المراكز الأولى الفائزة بالمهرجان، كما تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح المهرجان.

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