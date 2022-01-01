النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.

وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.

النائب العام المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يأمر بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.

وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
12:17 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:47 PM

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,883

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.

وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة