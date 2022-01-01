صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة. وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة. وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله البرقاوي سبق 2022-01-01 صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.



وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.



وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 12:17 PM

اخر تعديل 01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 02:47 PM

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي





A A A





5 مشاركة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.



وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.



وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ كافة الإجراءات الجزائية لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة.