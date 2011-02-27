السيرة الذاتية لنائب أمير حائل فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز

عمل مستشارًا بـ"الداخلية" ويملك خبرة عملية بالعمل الإداري الحكومي

وُلد في مدينة الرياض في 21/ 06/ 1406هـ - 0٢/ 03/ 1986م. والدته الأميرة ريما بنت هذلول بن عبد العزيز (رحمها الله). متزوج من الأميرة ســارة بنت عبد الله بن ابراهيم الحديثي، ولديــه من الأبناء الأمير فهد والأميرة ريما.

حاصل على درجة الماجستير في القيادة الإدارية من جامعة الملك سعود، وعمل مستشارًا في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية. يملك خبرة عملية في ممارسة العمل الإداري الحكومي، تكونت من خلال عمله في وزارة الداخلية منذ عام 1٤٣٢ هـ حتى 1439هـ. حصل على عدد من الدورات التدريبية في عدد من المجالات، أبرزها: التعاون الدولي، السياسة الخارجية وتسريع التحول الرقمي.

كما أنه حاصل على ماجستير قيادة إدارية (قسم الإدارة العامة) من جامعة الملك سعود في الرياض 1٤٣٧ هـ عن دراسة ميدانية تحت عنوان "دور القيادات الإدارية في إمارة منطقة الرياض تجاه الأزمات والكوارث".

وقد حصل على بكالوريوس (إدارة عامة) من جامعة الملك سعود في الرياض 1٤٣١ هـ، وأكمل كل المراحل الدراسية بمدارس الملك فيصل في الرياض.

والتحق بالعمل بوزارة الداخلية منذ عام 1٤٣٢ه. ومن 1437 هـ - 1439 هـ شغل موقع مستشار إدارة التعاون الدولي – الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي – وزارة الداخلية.

ومن أبرز المهام والمسؤوليات المسندة إليه: تمثيل الإدارة في وفود السعودية المشاركة في المحافل الدولية، والمشاركة في المؤتمرات واللجان الداخلية والخارجية، وإبداء الرأي حول بعض القضايا القانونية.

من 1432 هـ - 1437 هـ: باحث قضايا – إدارة الحقوق العامة – وزارة الداخلية.

الدورات التـدريبية وورش العمل: ورشة عمل تسريع التحول الرقمي 01/ 08/ 2017م – وزارة الداخلية – الرياض، ودورة القيادة الإبداعية والمهارات التنظيمية للمديرين بتاريخ 05/ 11/ 1436 هـ في مركز سبارك - لندن، ودورة في السياسة الخارجية السعودية بتاريخ 01/ 12/ 1435هـ في معهد الدراسات الدبلوماسية - وزارة الخارجية - الرياض.

كما حصل على دورة في التعاون الدولي بعنوان "آليات المساعدة القانونية المتبادلة" بتاريخ 02/ 06/ 1435هـ، التي نظمتها وزارة الداخلية – الرياض، ودورة متقدمة في قوانين اللجوء بتاريخ 09/ 01/ 1434هـ في المعهد الدولي لحقوق الإنسان – إيطاليا – سان ريمو.

وقد شارك في اللجان الآتية: الدورة الت٢٦ للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا Ccpcj - مايو ٢٠١٧م، وشارك في اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) جمادى الأخرى 1٤٣٨هـ، وشارك بفريق العمل لدراسة مقترح تعديلات نظام المرور بتاريخ ١٦/ ٠٤/ 1٤٣٧هـ، وفي اللجنة المكلفة بدراسة حالة أبناء القبائل النازحة بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ 1٤٣٤هـ. وله مساهمات ثقافية واجتماعية وخيرية في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية.