الشتاء يطرق الأبواب.. "الحصيني": هذا موعد البداية الفعلية
قال: الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض يحدث 6 جمادى الأولى
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن المربعانية 1442/4/22هـ، 7 ديسمبر، البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في غرة جمادى الآخرة 1442هـ، 14 يناير.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: دخول #الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 6 جمادى الأولى 1442هـ، يوافق 21 ديسمبر، وينتهي في 1442/8/6هـ، 19 مارس.
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الأرصاد
الشتاء يطرق الأبواب.. "الحصيني": هذا موعد البداية الفعلية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-28
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن المربعانية 1442/4/22هـ، 7 ديسمبر، البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في غرة جمادى الآخرة 1442هـ، 14 يناير.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: دخول #الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 6 جمادى الأولى 1442هـ، يوافق 21 ديسمبر، وينتهي في 1442/8/6هـ، 19 مارس.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:55 AM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:29 AM
الشتاء يطرق الأبواب.. "الحصيني": هذا موعد البداية الفعلية
قال: الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض يحدث 6 جمادى الأولى
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن المربعانية 1442/4/22هـ، 7 ديسمبر، البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في غرة جمادى الآخرة 1442هـ، 14 يناير.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: دخول #الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 6 جمادى الأولى 1442هـ، يوافق 21 ديسمبر، وينتهي في 1442/8/6هـ، 19 مارس.