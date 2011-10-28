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الشتاء يطرق الأبواب.. "الحصيني": هذا موعد البداية الفعلية

قال: الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض يحدث 6 جمادى الأولى

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن المربعانية 1442/4/22هـ، 7 ديسمبر، البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في غرة جمادى الآخرة 1442هـ، 14 يناير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: دخول #الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 6 جمادى الأولى 1442هـ، يوافق 21 ديسمبر، وينتهي في 1442/8/6هـ، 19 مارس.

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الشتاء يطرق الأبواب.. "الحصيني": هذا موعد البداية الفعلية
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن المربعانية 1442/4/22هـ، 7 ديسمبر، البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في غرة جمادى الآخرة 1442هـ، 14 يناير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: دخول #الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 6 جمادى الأولى 1442هـ، يوافق 21 ديسمبر، وينتهي في 1442/8/6هـ، 19 مارس.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:55 AM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:29 AM

الشتاء يطرق الأبواب.. "الحصيني": هذا موعد البداية الفعلية

قال: الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض يحدث 6 جمادى الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، إن المربعانية 1442/4/22هـ، 7 ديسمبر، البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في غرة جمادى الآخرة 1442هـ، 14 يناير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: دخول #الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 6 جمادى الأولى 1442هـ، يوافق 21 ديسمبر، وينتهي في 1442/8/6هـ، 19 مارس.

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