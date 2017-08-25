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نائبة "بايدن" تدعو إلى تشديد الضغوط على الصين

"هاريس" والرئيس الفيتنامي ناقشا التحديات المشتركة

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، عقب وصولها لفيتنام إلى تشديد الضغوط على الصين؛ لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ووجود البحرية الأمريكية في المنطقة.

واستمراراً لجهود واشنطن في تعزيز تحالفاتها في مواجهة الصين، أجرت "هاريس" محادثات مع الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، ورئيس الورزاء فام مينه شينه، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن وفيتنام، فضلاً عن التحديات التي تطرحها بكين في بحر الصين الجنوبي خصوصاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي المحطة الفيتنامية في هذه الجولة، بعد زيارة لسنغافورة استمرت يومين، في وقت حساس للولايات المتحدة.

ويبقى التوتر بين بكين وواشنطن محط الاهتمام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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نائبة "بايدن" تدعو إلى تشديد الضغوط على الصين
سبق

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، عقب وصولها لفيتنام إلى تشديد الضغوط على الصين؛ لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ووجود البحرية الأمريكية في المنطقة.

واستمراراً لجهود واشنطن في تعزيز تحالفاتها في مواجهة الصين، أجرت "هاريس" محادثات مع الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، ورئيس الورزاء فام مينه شينه، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن وفيتنام، فضلاً عن التحديات التي تطرحها بكين في بحر الصين الجنوبي خصوصاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي المحطة الفيتنامية في هذه الجولة، بعد زيارة لسنغافورة استمرت يومين، في وقت حساس للولايات المتحدة.

ويبقى التوتر بين بكين وواشنطن محط الاهتمام.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:51 PM

نائبة "بايدن" تدعو إلى تشديد الضغوط على الصين

"هاريس" والرئيس الفيتنامي ناقشا التحديات المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، عقب وصولها لفيتنام إلى تشديد الضغوط على الصين؛ لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ووجود البحرية الأمريكية في المنطقة.

واستمراراً لجهود واشنطن في تعزيز تحالفاتها في مواجهة الصين، أجرت "هاريس" محادثات مع الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، ورئيس الورزاء فام مينه شينه، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن وفيتنام، فضلاً عن التحديات التي تطرحها بكين في بحر الصين الجنوبي خصوصاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي المحطة الفيتنامية في هذه الجولة، بعد زيارة لسنغافورة استمرت يومين، في وقت حساس للولايات المتحدة.

ويبقى التوتر بين بكين وواشنطن محط الاهتمام.

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