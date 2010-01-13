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الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"

"بايدن" أعرب عن إحباطه من العدد القياسي للإصابات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.

وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"
سبق

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.

وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:31 PM

الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"

"بايدن" أعرب عن إحباطه من العدد القياسي للإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.

وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,516
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,776
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,675

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