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"خيسوس": "النصر بطلاً للدوري "السعودي" بنسبة 80 %

أشاد بـ "فيتوريا" وقال إنه رفض عرضاً من "الوحدة"

قال المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس إنه يتوقع فوز النصر بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بنسبة تصل إلى 80 % بسبب تقدمه على الهلال في الرصيد النقطي وانتهاء المواجهات المباشرة بينهما في المسابقة، كما كشف عن تلقيه عرضاً من الوحدة لكنه رفضه لرغبته في التدريب في البرتغال.

وتابع حديثه الذي تناقلته عدد من الصحف البرتغالية: " متبق خمس جولات فقط في الدوري السعودي.. النصر مع مدربه روي فيتوريا حقق عودة مذهلة وبات متقدماً على الهلال بفارق نقطة في ترتيب الدوري".

وأكمل حديثه: " يجب تهنئة المدرب فيتوريا على ما يحققه مع فريقه.. حقق انتعاشة مذهلة ومستوى متميزاً.. قبل رحيلي كان الهلال متفوقاً بفارق 6 نقاط.. الآن الفارق نقطة لصالح النصر وأعتقد أنه سينجح في الاحتفاظ بهذا الفارق".

كما تحدث عن الهلال حيث قال:" الهلال في اللعب الفردي أفضل من النصر.. حققت معهم الفوز في 21 مباراة وتعادلت في أربع وخسرت مباراة".

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"خيسوس": "النصر بطلاً للدوري "السعودي" بنسبة 80 %
سبق

قال المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس إنه يتوقع فوز النصر بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بنسبة تصل إلى 80 % بسبب تقدمه على الهلال في الرصيد النقطي وانتهاء المواجهات المباشرة بينهما في المسابقة، كما كشف عن تلقيه عرضاً من الوحدة لكنه رفضه لرغبته في التدريب في البرتغال.

وتابع حديثه الذي تناقلته عدد من الصحف البرتغالية: " متبق خمس جولات فقط في الدوري السعودي.. النصر مع مدربه روي فيتوريا حقق عودة مذهلة وبات متقدماً على الهلال بفارق نقطة في ترتيب الدوري".

وأكمل حديثه: " يجب تهنئة المدرب فيتوريا على ما يحققه مع فريقه.. حقق انتعاشة مذهلة ومستوى متميزاً.. قبل رحيلي كان الهلال متفوقاً بفارق 6 نقاط.. الآن الفارق نقطة لصالح النصر وأعتقد أنه سينجح في الاحتفاظ بهذا الفارق".

كما تحدث عن الهلال حيث قال:" الهلال في اللعب الفردي أفضل من النصر.. حققت معهم الفوز في 21 مباراة وتعادلت في أربع وخسرت مباراة".

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
07:37 PM

"خيسوس": "النصر بطلاً للدوري "السعودي" بنسبة 80 %

أشاد بـ "فيتوريا" وقال إنه رفض عرضاً من "الوحدة"

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محمد السيّد - الرياض
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قال المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس إنه يتوقع فوز النصر بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بنسبة تصل إلى 80 % بسبب تقدمه على الهلال في الرصيد النقطي وانتهاء المواجهات المباشرة بينهما في المسابقة، كما كشف عن تلقيه عرضاً من الوحدة لكنه رفضه لرغبته في التدريب في البرتغال.

وتابع حديثه الذي تناقلته عدد من الصحف البرتغالية: " متبق خمس جولات فقط في الدوري السعودي.. النصر مع مدربه روي فيتوريا حقق عودة مذهلة وبات متقدماً على الهلال بفارق نقطة في ترتيب الدوري".

وأكمل حديثه: " يجب تهنئة المدرب فيتوريا على ما يحققه مع فريقه.. حقق انتعاشة مذهلة ومستوى متميزاً.. قبل رحيلي كان الهلال متفوقاً بفارق 6 نقاط.. الآن الفارق نقطة لصالح النصر وأعتقد أنه سينجح في الاحتفاظ بهذا الفارق".

كما تحدث عن الهلال حيث قال:" الهلال في اللعب الفردي أفضل من النصر.. حققت معهم الفوز في 21 مباراة وتعادلت في أربع وخسرت مباراة".

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