ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق".

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس.

"وول ستريت جورنال": إيران تقف خلف الهجوم على ميناء رأس تنورة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق". ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 08:50 PM

"وول ستريت جورنال": إيران تقف خلف الهجوم على ميناء رأس تنورة مسؤول نفى أن يكون اليمن مصدر الاعتداء





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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق".

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.