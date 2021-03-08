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"وول ستريت جورنال": إيران تقف خلف الهجوم على ميناء رأس تنورة

مسؤول نفى أن يكون اليمن مصدر الاعتداء

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق".

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وول ستريت جورنال": إيران تقف خلف الهجوم على ميناء رأس تنورة
سبق

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق".

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:50 PM

"وول ستريت جورنال": إيران تقف خلف الهجوم على ميناء رأس تنورة

مسؤول نفى أن يكون اليمن مصدر الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق".

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.

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