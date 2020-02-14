محافظ العارضة يعزي "الحريصي" في وفاة نجله

قدم محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي، اليوم، واجب العزاء والمواساة للشيخ: محمد حسن الحريصي شيخ قبيلة بني حريص بوفاة نجله "عبدالله" الذي وافته المنية يوم أمس.

وأعرب المحافظ عن أحر تعازيه ومواساته لوالد وأشقاء الفقيد داعيًا الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة.