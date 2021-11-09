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ذكرى البيعة السابعة.. "ابن شويل" شعرًا: ‏"وأهني شعبه بحبه.. وواهنيك يا بلادي"

مشاعر المواطنين تفيض في "ترند البيعة": "لك يا خادم الحرمين بيعة في أعناق شعب وفي"

سطر الشاعر منصور بن ماجد بن شويل عبارات الفخر والولاء للقيادة في أبيات شعرية موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- في الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وجاء في أبيات "ابن شويل"، التي نالت إعجاب الكثير، وتم تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"كل يوم وليل والتاريخ يكتب منجزاته

‏ويشكرك شعب الوفاء والعز يا الرمز القيادي

‏يا مليك لكل شعب المملكة كرس حياته

‏وأهني شعبه بحبه.. وواهنيك يا بلادي".

وعبر وسم "#ذكرى_البيعة_السابعة"، الذي بلغ "الترند"، أطلق المغردون العنان لمشاعرهم فخرًا وحبًّا وولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعبَّر العديد من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجددين البيعة والعهد والولاء، ومشددين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال المغرد يحيى الزهراني: "لك يا خادم الحرمين بيعة في أعناق شعب وفيّ، يستظل بها تحت قيادتك الحكيمة، وبرعايتك الحانية.. دمت لنا سلمًا ورخاء، وللوطن أمنًا وسلامًا، وللإسلام عزة ونصرة".

وكتب مغرد: "في ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية تنعم بلادنا بتسارع البناء والنماء ورسوخ الأمن والرخاء. حفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأمدها بتأييده وعونه".

وأكد آخر قائلاً: "بكل ما بداخلنا من مشاعر الحب والانتماء نفتخر بك يا مليكنا، وسنبقى على عهدك ما بقيت فينا الروح. حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذكرى البيعة السابعة.. "ابن شويل" شعرًا: ‏"وأهني شعبه بحبه.. وواهنيك يا بلادي"
سبق

سطر الشاعر منصور بن ماجد بن شويل عبارات الفخر والولاء للقيادة في أبيات شعرية موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- في الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وجاء في أبيات "ابن شويل"، التي نالت إعجاب الكثير، وتم تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"كل يوم وليل والتاريخ يكتب منجزاته

‏ويشكرك شعب الوفاء والعز يا الرمز القيادي

‏يا مليك لكل شعب المملكة كرس حياته

‏وأهني شعبه بحبه.. وواهنيك يا بلادي".

وعبر وسم "#ذكرى_البيعة_السابعة"، الذي بلغ "الترند"، أطلق المغردون العنان لمشاعرهم فخرًا وحبًّا وولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعبَّر العديد من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجددين البيعة والعهد والولاء، ومشددين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال المغرد يحيى الزهراني: "لك يا خادم الحرمين بيعة في أعناق شعب وفيّ، يستظل بها تحت قيادتك الحكيمة، وبرعايتك الحانية.. دمت لنا سلمًا ورخاء، وللوطن أمنًا وسلامًا، وللإسلام عزة ونصرة".

وكتب مغرد: "في ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية تنعم بلادنا بتسارع البناء والنماء ورسوخ الأمن والرخاء. حفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأمدها بتأييده وعونه".

وأكد آخر قائلاً: "بكل ما بداخلنا من مشاعر الحب والانتماء نفتخر بك يا مليكنا، وسنبقى على عهدك ما بقيت فينا الروح. حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:13 AM

ذكرى البيعة السابعة.. "ابن شويل" شعرًا: ‏"وأهني شعبه بحبه.. وواهنيك يا بلادي"

مشاعر المواطنين تفيض في "ترند البيعة": "لك يا خادم الحرمين بيعة في أعناق شعب وفي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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سطر الشاعر منصور بن ماجد بن شويل عبارات الفخر والولاء للقيادة في أبيات شعرية موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- في الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وجاء في أبيات "ابن شويل"، التي نالت إعجاب الكثير، وتم تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"كل يوم وليل والتاريخ يكتب منجزاته

‏ويشكرك شعب الوفاء والعز يا الرمز القيادي

‏يا مليك لكل شعب المملكة كرس حياته

‏وأهني شعبه بحبه.. وواهنيك يا بلادي".

وعبر وسم "#ذكرى_البيعة_السابعة"، الذي بلغ "الترند"، أطلق المغردون العنان لمشاعرهم فخرًا وحبًّا وولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعبَّر العديد من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجددين البيعة والعهد والولاء، ومشددين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال المغرد يحيى الزهراني: "لك يا خادم الحرمين بيعة في أعناق شعب وفيّ، يستظل بها تحت قيادتك الحكيمة، وبرعايتك الحانية.. دمت لنا سلمًا ورخاء، وللوطن أمنًا وسلامًا، وللإسلام عزة ونصرة".

وكتب مغرد: "في ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية تنعم بلادنا بتسارع البناء والنماء ورسوخ الأمن والرخاء. حفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأمدها بتأييده وعونه".

وأكد آخر قائلاً: "بكل ما بداخلنا من مشاعر الحب والانتماء نفتخر بك يا مليكنا، وسنبقى على عهدك ما بقيت فينا الروح. حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

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