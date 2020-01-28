مفاجأة.. هذا عدد السياح السعوديين إلى مصر والإنفاق "ملياري"

تقرير يتوقع تضاعف العدد في 2024

كشف التقرير الأخير الصادر عن سوق السفر العربي بدبي عن ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق من قبل السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر عام 2020 والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.36 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 11% عن عام 2019.

وقد بلغ عدد الرحلات التي قام بها الزوار القادمون من المملكة العربية السعودية إلى مصر 1.410 رحلة عام 2019 مع توقعات تشير إلى ارتفاع عدد السياح بواقع 1.8 مليون سائح بحلول عام 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%. على مستوى حجم الإنفاق.

وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس أن إجمالي إيرادات السياحة في مصر نحو 16.4 مليار دولار عام 2019، ومن المنتظر أن تقفز إلى 29.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13%.

وفي هذا الإطار، تعد مصر سوقاً خارجياً رئيسياً لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019، ومن المتوقع أن تحقق نمواً ملحوظا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024".