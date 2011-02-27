بأمر الملك.. هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.. وهذه تفاصيل مجلسها

برئاسة أمير المنطقة وعضوية ثلاثة من الأهالي ولجنة تنفيذية

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم "الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير"، وأن يكون لها مجلس برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير نائبًا للرئيس، وعضوية معالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير "بصفاتهم الشخصية" من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة. ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير، ومعالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس. على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.