"النصر" يواصل صحوته ويضيف "الوحدة" لقائمة ضحاياه بـ"ثلاثية"

في ختام مواجهات الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس ولي العهد

واصل فريق النصر نتائجه الإيجابية محققاً انتصاره الرابع على التوالي، وهذه المرة على مضيفه "الوحدة" بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في ختام مواجهات الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، قفز "النصر" ثلاثة مراكز على سلم الترتيب وبات في المركز السابع برصيد 20 نقطة، بينما توقف العداد النقطي لفريق "الوحدة" عند ذات النقاط، بالمركز الثامن.

جاءت بداية مواجهة "النصر" بضيفه "الوحدة" سريعة من جانب أصحاب الضيافة الذين بادروا في البحث بهدف مبكر، لكن رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الدار، إلا أن الضيوف نجحوا في خطف هدف الأسبقية بتسجيلهم أول أهداف المباراة.

وعلى عكس سير مجريات اللقاء، باغت الوحدة نظيره بهدف مبكر بعد أن توغل "يوسف نياكاتي" من الجهة اليسرى وعكس كرة داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس والدفاع في التعامل معها لتتهادى أمام "لويس غوستافو" الذي أسكنها بسهولة في المرمى عند الدقيقة (5).

وسريعاً استعاد فريق النصر توازنه بعد الصدمة مباشرة، وقدم صحوة هجومية ليرد بعد 3 دقائق بهدف تعديل النتيجة عن طريق الأرجنتيني غونزالو مارتينيز عندما قرر تسديد كرة حرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية وارتطمت بحائط الصد ليتغير مسارها، وتفاجأ "العويشر" باهتزاز شباك مرماه بهدف النصر الأول (8).

ومال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل، وخسر "النصر" جهود لاعبه الأرجنتيني غونزالو مارتينيز بداعي الإصابة. كما أجرى الفريق تبديلاً اضطرارياً تمثل بتعويضه باللاعب خالد الغنام.

وفي الشوط الثاني بادر النصر بالهجوم من البداية وسط تركيز من لاعبي الوحدة على الإغلاق الدفاعي، وحرمان أصحاب الأرض من بناء الهجمات، والوصول إلى منطقة الجزاء؛ مما جعل لاعبي الكتيبة النصراوية يعتمدون على التسديد بغية كسر حصون دفاع الضيوف، وأبرزها تسديدة رائد الغامدي التي أنقذها الحارس عبدالله العويشير ببراعة، ثم جرب البرازيلي بيتروس حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته وجدت "العويشير" في طريقها.

وأثمرت السيطرة النصراوية عن الهدف الثاني بعد أن نفذ اللاعبون جملة فنية مميزة قبل أن تصل كرة على رأس رائد الغامدي الذي هيأها أمام المرمى لزميله المتألق "بيتروس" وبدوره تسلل في غفلة من دفاع "الوحدة" ليودع الكرة بكل ثقة في شباك عبدالله العويشيرعند الدقيقة (67).

لم يثن الهدف عزيمة فريق النصر، فواصل تقدمه نحو المناطق الأمامية للوحدة، ونجح من إحدى المحاولات في زيادة غلته التهديفية من علامة الجزاء حيث احتسبها الحكم ماجد الشهراني بعد أن عاد لتقنية الفيديو نتيجة ملامسة الكرة ليد مدافع الوحدة نتيجة تسديدة بيتروس، ليتكفل اللاعب البرازيلي بنفسه بترجمتها داخل الشباك مسجلاً الهدف الشخصي الثاني له، والثالث للنصر قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.