النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا".. النموذج السعودي!

كشفت جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم بأسره الوعي ومدى التزام المجتمعات -بثقافاتها كافة- بأهمية كسر سلسلة هذا الفيروس قبل انتشاره من خلال "الوعي". تلك هي المعادلة التي تتحكم في مسار هذا الوباء إما انتشارًا أو انحسارًا. كما كشفت قدرة وخبرة الدولة في إدارة الأزمات؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال انحسار أي وباء دون تكاتف العمل بين أجهزة الدولة المعنية، ووعي المجتمع. والوعي هنا هو اللاعب الرئيس -بلا شك- الذي تعول عليه الدول.

وبعيدًا عن الكوارث التي شاهدناها في عدد من دول العالم المتقدم، وأرقام الإصابات المخيفة، لا بد أن نعي تمامًا أن العالم يواجه اليوم أشرس وأخطر أمراض العصر فتكًا بسرعة انتشارها.

والمتابع الجيد لسلسلة انتشار هذا الفيروس في السعودية يعي أن الدولة -حفظها الله- منذ اللحظة الأولى اتخذت سلسلة إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشاره بشكل استباقي، أسهمت –بحمد الله- في انخفاض كبير للإصابات مقارنة بالدول الأخرى؛ وذلك من منطلق خبرتها الكبيرة في إدارة الحشود، ومكافحة الأمراض الوبائية بحكم وجود الأماكن المقدسة التي تحتضن في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين؛ الأمر الذي صقل خبرتها الوقائية في هذا المجال.

ووعي المجتمع بخطورة هذا المرض، وضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة من خلال عدم المخالطة، والتزام البيوت، أسهم إسهامًا كبيرًا -بفضل الله- في تحكم وزارة الصحة لدينا في منحنى تسجيل الإصابات، وجعله تحت السيطرة بشكل مطمئن.

ختامًا، من خلال هذه الأزمة قدمت السعودية درسًا عظيمًا، ونموذجًا حضاريًّا مشرفًا، يترجم مكانة الشعوب، ويلخص معنى حقوق الإنسان في زمن تخلت فيه بعض الدول عن شعوبها خوفًا على اقتصادها.. وتبذل دولتنا الغالي والنفيس للحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وحتى المخالفين لنظام الإقامة، بتقديم الرعاية لهم بالمجان.

اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا، وارفع عنا البلاء.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
"كورونا".. النموذج السعودي!
سبق

كشفت جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم بأسره الوعي ومدى التزام المجتمعات -بثقافاتها كافة- بأهمية كسر سلسلة هذا الفيروس قبل انتشاره من خلال "الوعي". تلك هي المعادلة التي تتحكم في مسار هذا الوباء إما انتشارًا أو انحسارًا. كما كشفت قدرة وخبرة الدولة في إدارة الأزمات؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال انحسار أي وباء دون تكاتف العمل بين أجهزة الدولة المعنية، ووعي المجتمع. والوعي هنا هو اللاعب الرئيس -بلا شك- الذي تعول عليه الدول.

وبعيدًا عن الكوارث التي شاهدناها في عدد من دول العالم المتقدم، وأرقام الإصابات المخيفة، لا بد أن نعي تمامًا أن العالم يواجه اليوم أشرس وأخطر أمراض العصر فتكًا بسرعة انتشارها.

والمتابع الجيد لسلسلة انتشار هذا الفيروس في السعودية يعي أن الدولة -حفظها الله- منذ اللحظة الأولى اتخذت سلسلة إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشاره بشكل استباقي، أسهمت –بحمد الله- في انخفاض كبير للإصابات مقارنة بالدول الأخرى؛ وذلك من منطلق خبرتها الكبيرة في إدارة الحشود، ومكافحة الأمراض الوبائية بحكم وجود الأماكن المقدسة التي تحتضن في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين؛ الأمر الذي صقل خبرتها الوقائية في هذا المجال.

ووعي المجتمع بخطورة هذا المرض، وضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة من خلال عدم المخالطة، والتزام البيوت، أسهم إسهامًا كبيرًا -بفضل الله- في تحكم وزارة الصحة لدينا في منحنى تسجيل الإصابات، وجعله تحت السيطرة بشكل مطمئن.

ختامًا، من خلال هذه الأزمة قدمت السعودية درسًا عظيمًا، ونموذجًا حضاريًّا مشرفًا، يترجم مكانة الشعوب، ويلخص معنى حقوق الإنسان في زمن تخلت فيه بعض الدول عن شعوبها خوفًا على اقتصادها.. وتبذل دولتنا الغالي والنفيس للحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وحتى المخالفين لنظام الإقامة، بتقديم الرعاية لهم بالمجان.

اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا، وارفع عنا البلاء.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:11 PM

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني - الرياض
A A A
1
361

كشفت جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم بأسره الوعي ومدى التزام المجتمعات -بثقافاتها كافة- بأهمية كسر سلسلة هذا الفيروس قبل انتشاره من خلال "الوعي". تلك هي المعادلة التي تتحكم في مسار هذا الوباء إما انتشارًا أو انحسارًا. كما كشفت قدرة وخبرة الدولة في إدارة الأزمات؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال انحسار أي وباء دون تكاتف العمل بين أجهزة الدولة المعنية، ووعي المجتمع. والوعي هنا هو اللاعب الرئيس -بلا شك- الذي تعول عليه الدول.

وبعيدًا عن الكوارث التي شاهدناها في عدد من دول العالم المتقدم، وأرقام الإصابات المخيفة، لا بد أن نعي تمامًا أن العالم يواجه اليوم أشرس وأخطر أمراض العصر فتكًا بسرعة انتشارها.

والمتابع الجيد لسلسلة انتشار هذا الفيروس في السعودية يعي أن الدولة -حفظها الله- منذ اللحظة الأولى اتخذت سلسلة إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشاره بشكل استباقي، أسهمت –بحمد الله- في انخفاض كبير للإصابات مقارنة بالدول الأخرى؛ وذلك من منطلق خبرتها الكبيرة في إدارة الحشود، ومكافحة الأمراض الوبائية بحكم وجود الأماكن المقدسة التي تحتضن في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين؛ الأمر الذي صقل خبرتها الوقائية في هذا المجال.

ووعي المجتمع بخطورة هذا المرض، وضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة من خلال عدم المخالطة، والتزام البيوت، أسهم إسهامًا كبيرًا -بفضل الله- في تحكم وزارة الصحة لدينا في منحنى تسجيل الإصابات، وجعله تحت السيطرة بشكل مطمئن.

ختامًا، من خلال هذه الأزمة قدمت السعودية درسًا عظيمًا، ونموذجًا حضاريًّا مشرفًا، يترجم مكانة الشعوب، ويلخص معنى حقوق الإنسان في زمن تخلت فيه بعض الدول عن شعوبها خوفًا على اقتصادها.. وتبذل دولتنا الغالي والنفيس للحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وحتى المخالفين لنظام الإقامة، بتقديم الرعاية لهم بالمجان.

اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا، وارفع عنا البلاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,669
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,822

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة