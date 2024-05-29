النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:

1- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.

2- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.

3- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً
سبق

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:

1- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.

2- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.

3- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
03:25 AM
اخر تعديل
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:42 AM

رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
33
15,421

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:

1- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.

2- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.

3- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,053
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,939
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,190
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,586

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة