النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية

منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة

تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.
وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية
سبق

تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.
وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:36 AM

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية

منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
1,494

تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.
وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,742
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,961
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,920
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,490

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة