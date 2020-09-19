تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة. وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19 تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.

وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:36 AM

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة





A A A





12 مشاركة

تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.

وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.