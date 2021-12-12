إنفوجرافيك.. "الشؤون الإسلامية" تنشر أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمناطق المملكة غداً

تقام بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.. وأكدت الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، إنفوجرافيك لأوقات إقامة ‫صلاة الاستسقاء بجميع مناطق ‫المملكة، والتي تقام يوم غدٍ الاثنين 9 / 5 / 1443هـ، والتي تقام إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء، في جميع أنحاء المملكة.

وتفصيلًا: جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزارة الرسمي بمنصة تويتر، نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد برحمته.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد حددت في تعميم سابق 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، كما أكدت الوزارة على منسوبي المساجد بتهيئة الجوامع لاستقبال المصلين، مع متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.