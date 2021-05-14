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"هادي" ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في تقديم الدعم للجيش اليمني

اكد تحقيق بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تحقيق القوات المسلحة في بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وثمن الرئيس اليمني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم للجيش اليمني كشركاء في الهوية والمصير المشترك.

واطلع الرئيس هادي، خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني في مختلف الجبهات، مشدداً على ضرورة مواصلة الانتصارات وتخليص اليمن من شرور المليشيا الإنقلابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هادي" ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في تقديم الدعم للجيش اليمني
سبق

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تحقيق القوات المسلحة في بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وثمن الرئيس اليمني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم للجيش اليمني كشركاء في الهوية والمصير المشترك.

واطلع الرئيس هادي، خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني في مختلف الجبهات، مشدداً على ضرورة مواصلة الانتصارات وتخليص اليمن من شرور المليشيا الإنقلابية.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
05:33 PM

"هادي" ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في تقديم الدعم للجيش اليمني

اكد تحقيق بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تحقيق القوات المسلحة في بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وثمن الرئيس اليمني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم للجيش اليمني كشركاء في الهوية والمصير المشترك.

واطلع الرئيس هادي، خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني في مختلف الجبهات، مشدداً على ضرورة مواصلة الانتصارات وتخليص اليمن من شرور المليشيا الإنقلابية.

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