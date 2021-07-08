"الحرس الوطني" تطلق البرنامج التدريبي "تطوير" لتنمية المهارات

يرفع كفاءات المنسوبين بقطاعيها العسكري والصحي ويوسع خبراتهم

أطلقت وزارة الحرس الوطني برنامج تطوير بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية وهيئة التعليم والتدريب في الوزارة كأول برنامج تدريبي يهدف إلى تمكين كفاءات منسوبي الوزارة بقطاعيها العسكري والصحي وتوسيع خبراتهم في عدة مجالات للرفع من جاهزيتهم لمواكبة مرحلة التحول التي ستشهدها الوزارة في قادم الأيام.

وروعي في تصميم برنامج "تطوير" التدريبي أن يكون وعاءً للنتائج الأولية لمبادرة تطوير القادة، ويعد من ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات منسوبي وزارة الحرس الوطني من جميع المستويات، وتشمل هذه الفرص التدريبية عدة دورات إدارية وفنية وقيادية ليتمكن المتدربون من العمل ضمن فريق في بيئة تطوير معاصرة.

وتشير التفاصيل إلى أن ما تم تحديده من متطلبات وتقييم لمواطن التحسين في مبادرة تطوير القادة قد أسهم بتقديم هذه الحلول التطويرية الفعّالة والبرامج التدريبية، والتي ستضيف قيمة قابلة للقياس في إطار التحول التنظيمي الذي تشهده الوزارة، وأن البرنامج التدريبي "تطوير" يركز على تطوير ست مهارات أساسية وهي: "مهارات إدارة الاستراتيجيات، وإدارة المشاريع، وإدارة التغيير، وإدارة الجودة، واللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي".

ويتابع البرنامج التدريبي "تطوير" إطلاق عدة برامج تدريبية أخرى متخصصة مثل "تجسير" و "تمكين" والتي ستكون محاور أساسية في عملية تطوير القدرات التي يستضيفها مركز بناء في وزارة الحرس الوطني.