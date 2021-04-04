"التعاونية للتأمين" تحفز السلامة المرورية في السعودية ببرنامج "درايف"

برنامج إلكتروني رقمي يطبق لأول مرة بالمملكة لرفع مستوى السلامة على الطرقات

تُعد السلامة المرورية اليوم من أهم الملفات المحورية المطروحة على طاولة منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي نظمت في فبراير الماضي من العام (2020) المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرقات، في مدينة ستوكهولم السويدية، بمشاركة كبار المسؤولين والوزراء الذين حضروا 100 دولة؛ لمناقشة الخطوات الجديدة الكفيلة بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول 2030، تماشيًا مع الأهداف العالمية المتفق عليها في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي وقعت عليها أكثر من 170 بلدًا من بينها المملكة العربية السعودية.

وكان أهم مخرجات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث بشأن السلامة على الطرقات "إعلان ستوكهولم"، الذي ركز على أهمية انتهاج استراتيجيات مختبرة، تساعد على خفض حوادث المركبات والوفيات؛ من خلال آليات تساعد على تحقيق ذلك، وهو ما تنبهت له شركة "التعاونية للتأمين" التي تتمتع بخبرة تراكمية كبيرة في تقديم أفضل الخدمات التأمينية التي تزيد على 60 نوعًا من أنواع التأمين، بما فيها "تأمين المركبات"، واستطاعت خلق استراتيجية لخدمة المجتمع التأميني ترتكز على "الصحة والأمان"، وخرجت بأول برنامج إلكتروني (رقمي) يطبق للمرة الأول على مستوى المملكة العربية السعودية، تحت اسم "التعاونية درايف" الذي يهدف إلى تحسين وتطوير سلوكيات القيادة الآمنة لدى قائدي المركبات.

ويُعد برنامج "التعاونية درايف" جزء من الملامح الاستراتيجية لخريطة طريق "التعاونية للتأمين" لتقود التغيير في سوق التأمين السعودي، وتواكب التطور في قطاع الأعمال في ظل رؤية 2030، وهو ما يثبت ريادتها من خلال استثمار الفرص الواعدة وتمكين المجتمع ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من منظومتها.

وقال منصور بن فلاح أبو اثنين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات بشركة التعاونية للتأمين: "(التعاونية درايف) امتداد لنجاح الشركة في مجال التأمين الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود (35 عامًا)، والتي استطاعت خلالها أن تعزز من مزاياها التنافسية وجودة خدماتها لتحتل بذلك المرتبة الأولى في قطاع التأمين لجميع عملائها في المملكة العربية السعودية".

وأضاف أبو اثنين: "الفكرة المحورية للبرنامج قائمة على "مكافآت النجوم"؛ المقسمة على أربع مراحل "البرونزية، الفضية، الذهبية، البلاتينية"، ولكل مرحلة نقاط محددة، يحدد على نطاقها الخصم الخاص على قسط التأمين، إضافة إلى المكافآت الأسبوعية المقدمة من شركاء برنامج "التعاونية الدرايف"؛ بهدف تشجيع السائقين المنضمين للبرنامج على المنافسة في الوصول إلى "القيادة الآمنة" والحرص على تطبيق المعايير".

ما يلفت الانتباه هو الاهتمام المتصاعد للمنصات الإخبارية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإطلاق "التعاونية درايف"، الذي اعتبرته أول برنامج إلكتروني تحفيزي (غير إلزامي) يسهم بطريقة غير مباشرة في خفض حوادث المركبات على الطرقات في جميع أنحاء المملكة، من خلال رصد سلوك السائقين وتشجيهم على تحقيق أعلى معدلات القيادة الآمنة، وهو مخصص لحاملي وثائق التأمين الشامل للبرنامج.

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج أو الاستفسار عن آليات الاشتراك، التواصل مع مركز خدمات العملاء في شركة "التعاونية للتأمين"، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (920019990) أو البريد الإلكتروني المخصص لبرنامج "التعاونية درايف" (drivesupport@tawuniya.com.sa)، أو التواصل مع حساب وحدة عناية العملاء على منصة تويتر (@Tawuniyacare).