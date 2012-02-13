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"المالكي" يجري عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي

يغيب عن الملاعب لمدة 60 يومًا

أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الدولي "عبدالإله المالكي"، اليوم الأحد، عملية جراحية في مستشفى "سبيتار" بقطر، بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ونشر الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "أجرى لاعب الهلال "عبدالإله المالكي"، اليوم الأحد، عملية جراحية في "سبيتار"، بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وأضاف: "على أن يجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في "سبيتار"، وذلك لمدة شهرين".

وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الياباني، مطلع فبراير الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي خسرها المنتخب السعودي 2-صفر، حيث لم يستطع إكمال اللقاء، مما حرم فريقه من خدماته في بطولة كأٍس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.

لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عبدالإله المالكي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المالكي" يجري عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي
سبق

أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الدولي "عبدالإله المالكي"، اليوم الأحد، عملية جراحية في مستشفى "سبيتار" بقطر، بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ونشر الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "أجرى لاعب الهلال "عبدالإله المالكي"، اليوم الأحد، عملية جراحية في "سبيتار"، بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وأضاف: "على أن يجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في "سبيتار"، وذلك لمدة شهرين".

وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الياباني، مطلع فبراير الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي خسرها المنتخب السعودي 2-صفر، حيث لم يستطع إكمال اللقاء، مما حرم فريقه من خدماته في بطولة كأٍس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:57 PM

"المالكي" يجري عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي

يغيب عن الملاعب لمدة 60 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الدولي "عبدالإله المالكي"، اليوم الأحد، عملية جراحية في مستشفى "سبيتار" بقطر، بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ونشر الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "أجرى لاعب الهلال "عبدالإله المالكي"، اليوم الأحد، عملية جراحية في "سبيتار"، بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وأضاف: "على أن يجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في "سبيتار"، وذلك لمدة شهرين".

وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الياباني، مطلع فبراير الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي خسرها المنتخب السعودي 2-صفر، حيث لم يستطع إكمال اللقاء، مما حرم فريقه من خدماته في بطولة كأٍس العالم للأندية المقامة حالياً في أبو ظبي.

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