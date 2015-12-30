النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم "رجال ألمع" يطلق مبادرة "لمسة تقدير" للمستخدمين من الحرّاس والمراسلين

عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع مبادرة (لمسة تقدير) لفئة المستخدمين من الحرّاس والمراسلين بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم.

وانطلقت المبادرة التي تأتي بدعم من وقف الوالدين الاجتماعي والخيري وجمعية البر بجدة الممثلة في نادي البر التطوعي، فعليًّا من أمام مجمّع الشعبين للبنات مقرّ عمل الحارس أحمد مفرح عسيري الذي عرف عنه الاعتزاز بعمله والتضحية بجهده ووقته؛ حيث كرّمه مدير التعليم وثمّن جهوده.

في حين انطلقت المبادرة رسميًّا على مسرح إدارة التعليم، وكُرّم فيها مدير التعليم المراسل محمد عبدالخالق لجهده المميز ولخدمته الطويلة في مجال عمله.

وقال مدير التعليم د. أحمد العُمري في كلمته: "هذه المبادرة تأتي تثمينًا للجهود التي بُذلت بإتقان من موظفين يعملون بجد ولا ينتظرون شكرًا أو تقديرًا".

وأضاف: "التكريم سيكون في مقرات عملهم وسيشمل الجنسين (الرجال والنساء)، فهم يقدّمون خدمات جليلة تستحق التبجيل والاحترام والتقدير، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يحثّنا على هذه المبادرات لما لها من أثرٍ طيب ووقعٍ نافع"، مشيرًا إلى أننا نسير في ركاب القيادة الرشيدة وأمير المنطقة في تكريم كل من يستحق التكريم.

إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع لمسة تقدير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم "رجال ألمع" يطلق مبادرة "لمسة تقدير" للمستخدمين من الحرّاس والمراسلين
سبق

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع مبادرة (لمسة تقدير) لفئة المستخدمين من الحرّاس والمراسلين بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم.

وانطلقت المبادرة التي تأتي بدعم من وقف الوالدين الاجتماعي والخيري وجمعية البر بجدة الممثلة في نادي البر التطوعي، فعليًّا من أمام مجمّع الشعبين للبنات مقرّ عمل الحارس أحمد مفرح عسيري الذي عرف عنه الاعتزاز بعمله والتضحية بجهده ووقته؛ حيث كرّمه مدير التعليم وثمّن جهوده.

في حين انطلقت المبادرة رسميًّا على مسرح إدارة التعليم، وكُرّم فيها مدير التعليم المراسل محمد عبدالخالق لجهده المميز ولخدمته الطويلة في مجال عمله.

وقال مدير التعليم د. أحمد العُمري في كلمته: "هذه المبادرة تأتي تثمينًا للجهود التي بُذلت بإتقان من موظفين يعملون بجد ولا ينتظرون شكرًا أو تقديرًا".

وأضاف: "التكريم سيكون في مقرات عملهم وسيشمل الجنسين (الرجال والنساء)، فهم يقدّمون خدمات جليلة تستحق التبجيل والاحترام والتقدير، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يحثّنا على هذه المبادرات لما لها من أثرٍ طيب ووقعٍ نافع"، مشيرًا إلى أننا نسير في ركاب القيادة الرشيدة وأمير المنطقة في تكريم كل من يستحق التكريم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
07:56 PM

تعليم "رجال ألمع" يطلق مبادرة "لمسة تقدير" للمستخدمين من الحرّاس والمراسلين

عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم

A A A
فايع الزيادي - رجال ألمع
0
152

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع مبادرة (لمسة تقدير) لفئة المستخدمين من الحرّاس والمراسلين بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون من جهود كبيرة في مجال عملهم.

وانطلقت المبادرة التي تأتي بدعم من وقف الوالدين الاجتماعي والخيري وجمعية البر بجدة الممثلة في نادي البر التطوعي، فعليًّا من أمام مجمّع الشعبين للبنات مقرّ عمل الحارس أحمد مفرح عسيري الذي عرف عنه الاعتزاز بعمله والتضحية بجهده ووقته؛ حيث كرّمه مدير التعليم وثمّن جهوده.

في حين انطلقت المبادرة رسميًّا على مسرح إدارة التعليم، وكُرّم فيها مدير التعليم المراسل محمد عبدالخالق لجهده المميز ولخدمته الطويلة في مجال عمله.

وقال مدير التعليم د. أحمد العُمري في كلمته: "هذه المبادرة تأتي تثمينًا للجهود التي بُذلت بإتقان من موظفين يعملون بجد ولا ينتظرون شكرًا أو تقديرًا".

وأضاف: "التكريم سيكون في مقرات عملهم وسيشمل الجنسين (الرجال والنساء)، فهم يقدّمون خدمات جليلة تستحق التبجيل والاحترام والتقدير، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يحثّنا على هذه المبادرات لما لها من أثرٍ طيب ووقعٍ نافع"، مشيرًا إلى أننا نسير في ركاب القيادة الرشيدة وأمير المنطقة في تكريم كل من يستحق التكريم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,973
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,787
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,237
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,456

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة