لفت الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال، مع وجود عدد كبير من الفرق القوية في دور الـ16 من البطولة، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل. واستبعد كلوب أن يكون فريقه ليفربول المرشح لإحراز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتكرار إنجاز الموسم الماضي، كما استبعد أن يكون حسم فريقه المبكر للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عاملًا يرشح ليفربول للبطولة الأوروبية، وفقًا لصحيفة "غارديان". وبحسب "سكاي نيوز عربية"، رشّح كلوب 5 فرق أوروبية لإحراز البطولة، ولم تضم ترشيحاته ريال مدريد الإسباني، الذي حقق البطولة 4 مرات في آخر 6 مواسم. وقال كلوب: "كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أنني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كاف؛ لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى.. لديهم أكبر تشكيلة رأيتها في حياتي. لاعبون ممتازون، إنه أمر جنوني". وأضاف: "تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضًا، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيًّا، ولا يمكنك أبدًا استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي؛ لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة". ويواجه ليفربول خصمه "العنيد" أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل. وقال كلوب: "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كنا سنصل بعيدًا في بطولة هذا العام، ولكن ليس هناك داع للتفكير بهذا الأمر الآن؛ لأن كل ما علينا هو التركيز على أتلتيكو الثلاثاء". وأضاف: "ما أظهرناه الموسم الماضي في دوري الأبطال هو أننا قادرون على هزيمة الأفضل في أوروبا، هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك مجددًا، ولكنه يعني أننا قادرون على ذلك". وأحرز ليفربول لقبه السادس بدوري الأبطال، الموسم الماضي، بعد عبوره من برشلونة في نصف النهائي، ثم انتصاره على توتنهام في النهائي، بنتيجة 2-0.

"كلوب" يرشح 5 فرق للفوز بدوري الأبطال.. ويستبعد "هذا البطل" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-15 لفت الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال، مع وجود عدد كبير من الفرق القوية في دور الـ16 من البطولة، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل.



واستبعد كلوب أن يكون فريقه ليفربول المرشح لإحراز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتكرار إنجاز الموسم الماضي، كما استبعد أن يكون حسم فريقه المبكر للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عاملًا يرشح ليفربول للبطولة الأوروبية، وفقًا لصحيفة "غارديان".



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، رشّح كلوب 5 فرق أوروبية لإحراز البطولة، ولم تضم ترشيحاته ريال مدريد الإسباني، الذي حقق البطولة 4 مرات في آخر 6 مواسم.



وقال كلوب: "كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أنني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كاف؛ لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى.. لديهم أكبر تشكيلة رأيتها في حياتي. لاعبون ممتازون، إنه أمر جنوني".



وأضاف: "تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضًا، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيًّا، ولا يمكنك أبدًا استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي؛ لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة".



ويواجه ليفربول خصمه "العنيد" أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.



وقال كلوب: "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كنا سنصل بعيدًا في بطولة هذا العام، ولكن ليس هناك داع للتفكير بهذا الأمر الآن؛ لأن كل ما علينا هو التركيز على أتلتيكو الثلاثاء".



وأضاف: "ما أظهرناه الموسم الماضي في دوري الأبطال هو أننا قادرون على هزيمة الأفضل في أوروبا، هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك مجددًا، ولكنه يعني أننا قادرون على ذلك".



وأحرز ليفربول لقبه السادس بدوري الأبطال، الموسم الماضي، بعد عبوره من برشلونة في نصف النهائي، ثم انتصاره على توتنهام في النهائي، بنتيجة 2-0.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 11:38 AM

"كلوب" يرشح 5 فرق للفوز بدوري الأبطال.. ويستبعد "هذا البطل" قال: حسْمنا المبكر للقب الدوري لا يعني تكرار إنجاز الموسم الماضي





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لفت الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال، مع وجود عدد كبير من الفرق القوية في دور الـ16 من البطولة، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل.



واستبعد كلوب أن يكون فريقه ليفربول المرشح لإحراز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتكرار إنجاز الموسم الماضي، كما استبعد أن يكون حسم فريقه المبكر للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عاملًا يرشح ليفربول للبطولة الأوروبية، وفقًا لصحيفة "غارديان".



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، رشّح كلوب 5 فرق أوروبية لإحراز البطولة، ولم تضم ترشيحاته ريال مدريد الإسباني، الذي حقق البطولة 4 مرات في آخر 6 مواسم.



وقال كلوب: "كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أنني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كاف؛ لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى.. لديهم أكبر تشكيلة رأيتها في حياتي. لاعبون ممتازون، إنه أمر جنوني".



وأضاف: "تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضًا، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيًّا، ولا يمكنك أبدًا استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي؛ لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة".



ويواجه ليفربول خصمه "العنيد" أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.



وقال كلوب: "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كنا سنصل بعيدًا في بطولة هذا العام، ولكن ليس هناك داع للتفكير بهذا الأمر الآن؛ لأن كل ما علينا هو التركيز على أتلتيكو الثلاثاء".



وأضاف: "ما أظهرناه الموسم الماضي في دوري الأبطال هو أننا قادرون على هزيمة الأفضل في أوروبا، هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك مجددًا، ولكنه يعني أننا قادرون على ذلك".



وأحرز ليفربول لقبه السادس بدوري الأبطال، الموسم الماضي، بعد عبوره من برشلونة في نصف النهائي، ثم انتصاره على توتنهام في النهائي، بنتيجة 2-0.