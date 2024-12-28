"سار" تطرح خيارات نقل المسافرين من وإلى محطاتها عبر تطبيق "أوبر"

بهدف تسهيل عملية تنقل العملاء من محطات سار إلى وجهاتهم النهائية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، بالتعاون مع شركة أوبر السعودية المحدودة، طرح خدمة نقل المسافرين من وإلى محطاتها على متن رحلاتها باستخدام التطبيق، بهدف تسهيل عملية تنقل العملاء من محطات سار إلى وجهاتهم النهائية المقصودة.

وتغطي الخدمة الجديدة في مرحلتها الأولى بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة لمدة عامين، محطات (الرياض - قطار الشمال، القصيم، الرياض - قطار الشرق، الهفوف، الدمام)، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من (المجمعة، حائل، الجوف، القريات، بقيق).

وتسهم هذه الخدمة في تمكين عملاء "سار" من إجراء حجوزاتهم الخاصة بالخدمة مباشرة باستخدام تطبيق أوبر؛ وذلك قبل وصولهم المحطة للتمكّن من وصولهم بشكلٍ آمن وسريع ومريح إلى وجهاتهم النهائية.

وستعمل الخدمة المقدمة، بالتعاون بين كل من "سار" و"أوبر"، على تعزيز مستوى خدمات نقل مسافري "سار" وإسهامها المباشر في توفير الوقت والجهد عليهم، ووفقاً للاتفاقية سيتم تخصيص 3 مواقع لنقل المسافرين لمستخدمي تطبيق أوبر، وذلك في منطقة القدوم بالمحطات، والمجهزة جميعها بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء "سار" لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال المخصصة.

وفي الإطار ذاته، ستعمل "سار" مع "أوبر" بشكلٍ مشترك بهدف تعزيز الشراكة القائمة فيما بينهما داخل محطات "سار"، وكذلك على متن القطارات والموقع الإلكتروني بما في ذلك التطبيق الخاص بكل طرفٍ من أطراف هذا الاتفاق بهدف تحسين تجربة العملاء وتشجيعهم على إجراء حجوزات نقل مسبقة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول لنقل الركاب في شركة سار المهندس خالد الحربي؛ أن هذه الاتفاقية بين "سار" و"أوبر" تشكّل إضافة مهمة لتجربة السفر ككل عبر قطارات سار، الأمر الذي يخوّل عملاءنا الوصول إلى وجهاتهم النهائية بكل سرعة ومرونة تامة، مبيناً أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطط "سار" التطويرية بهدف استقطاب مزيدٍ من الراغبين في خوض تجربة السفر عبر القطار، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتبعها في القريب العاجل خطوات مماثلة بهدف تعزيز تجربة سفر عملائنا، وجعلها أكثر راحة وسهولة وأماناً من خلال تسهيلات السفر المتنوعة التي نعمل على توفيرها لهم، وفق أفضل الشروط وأكثرها تلبية لتطلعاتهم.