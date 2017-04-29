إغلاق 15 منشأة مخالفة لتعليمات الوقاية الصحية بالشرقية

نفذت لجان تفتيشية مشتركة من عدة جهات بالشرقية جولات لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن ومحال متفرقة بالدمام أسفرت عن إغلاق 15 منشأة مخالفة الإجراءات الاحترازية وتحرير 15 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات.

وأوضحت صحة الشرقية أنها وضعت خطة لتفتيش الأماكن المستهدفة بتشكيل لجنتين للتوسع في المراقبة والمتابعة في أماكن متفرقة ، حيث قامت لجنة من صحة الشرقية بالتعاون مع بلدية وسط الدمام والأمن الوقائي بالدمام بتفقد أكثر من 152 منشأة لمتابعة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على استخدام تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد الاجتماعي وتجنب الزحام.

فيما تم تخصيص لجنة نسائية من صحة الشرقية بالتعاون مع بلدية وسط الدمام ممثلة بالقسم النسائي بتفقد عدد من المراكز النسائية والصالات الرياضية بالدمام لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحة الشرقية إلى أنها بمشيئة الله ستعمل باستمرار مع شركائها في هذه الجائحة القيام بتنفيذ جولات دورية للتوعية وضبط مخالفين التعليمات، وعلى إثرها سيتم بتطبيق اللوائح النظامية مباشرة دون تساهل؛ تحقيقاً لهدف حماية أفراد المجتمع من وباء كورونا.