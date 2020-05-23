11 مدينة بالشرقية تسجّل 564 متعافياً جديداً من كورونا

الدمام في المقدمة بـ163 تليها الهفوف بـ206 ثم الجبيل 63

سجّلت 11 محافظة بالمنطقة الشرقية 564 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وشهدت مدينة الدمام تسجيل 163 حالة، والهفوف 206 حالات، والخبر 60، والجبيل 63، والقطيف 30، والظهران 15، وبقيق 4، وراس تنورة 7، وصفوى 8، وحفر الباطن 6، والجفر حالتان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت، عن تسجيل 2233 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 41236.