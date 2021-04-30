رُزق النقيب عوض عطية الأحمدي الزهراني، أحد منسوبي قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، بمولود أسماه "فارس".
وتلقى "الزهراني" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
النقيب الزهراني يُرزق بمولوده الجديد "فارس"
رُزق النقيب عوض عطية الأحمدي الزهراني، أحد منسوبي قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، بمولود أسماه "فارس".
وتلقى "الزهراني" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
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النقيب الزهراني يُرزق بمولوده الجديد "فارس"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-30
رُزق النقيب عوض عطية الأحمدي الزهراني، أحد منسوبي قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، بمولود أسماه "فارس".
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
07:39 PM
النقيب الزهراني يُرزق بمولوده الجديد "فارس"
رُزق النقيب عوض عطية الأحمدي الزهراني، أحد منسوبي قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، بمولود أسماه "فارس".
وتلقى "الزهراني" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
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