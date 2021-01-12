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ضمك يثبت الكرواتي كرشمير ريزتش مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم

وقعت إدارة نادي ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الكرواتي كرشمير ريزتش، المدرب الحالي للفريق، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، خلفًا للجزائري المقال نور الدين بن زكري.

وغرد الحساب الرسمي لضمك على "تويتر" قائلاً :"وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة أ. صالح أبو نخاع عقدًا احترافيًا مع المدرب الحالي للفريق الكروي الأول الكرواتي كرشمير ريزتش لتولي مهام تدريب الفريق بعقد يمتد لـ 6 أشهر قابلة للتجديد حيث سيصل طاقمه المساعد الأسبوع القادم متمنين لهم التوفيق في مهمتهم الحالية".

ورحل ابن زكري في الرابع من يناير الجاري بعد مرور 11 جولة من عمر الدوري، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع الإدارة، تقديرًا لطلبه السابق في المغادرة في ظل تمسك الإدارة به لنهاية الموسم، لظروف والده وأسرته الصحية.

وكان الكرواتي قد تولى قيادة الفريق أمام الاتحاد لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يثبت الكرواتي كرشمير ريزتش مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم
سبق

وقعت إدارة نادي ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الكرواتي كرشمير ريزتش، المدرب الحالي للفريق، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، خلفًا للجزائري المقال نور الدين بن زكري.

وغرد الحساب الرسمي لضمك على "تويتر" قائلاً :"وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة أ. صالح أبو نخاع عقدًا احترافيًا مع المدرب الحالي للفريق الكروي الأول الكرواتي كرشمير ريزتش لتولي مهام تدريب الفريق بعقد يمتد لـ 6 أشهر قابلة للتجديد حيث سيصل طاقمه المساعد الأسبوع القادم متمنين لهم التوفيق في مهمتهم الحالية".

ورحل ابن زكري في الرابع من يناير الجاري بعد مرور 11 جولة من عمر الدوري، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع الإدارة، تقديرًا لطلبه السابق في المغادرة في ظل تمسك الإدارة به لنهاية الموسم، لظروف والده وأسرته الصحية.

وكان الكرواتي قد تولى قيادة الفريق أمام الاتحاد لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:22 PM

ضمك يثبت الكرواتي كرشمير ريزتش مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الكرواتي كرشمير ريزتش، المدرب الحالي للفريق، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، خلفًا للجزائري المقال نور الدين بن زكري.

وغرد الحساب الرسمي لضمك على "تويتر" قائلاً :"وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة أ. صالح أبو نخاع عقدًا احترافيًا مع المدرب الحالي للفريق الكروي الأول الكرواتي كرشمير ريزتش لتولي مهام تدريب الفريق بعقد يمتد لـ 6 أشهر قابلة للتجديد حيث سيصل طاقمه المساعد الأسبوع القادم متمنين لهم التوفيق في مهمتهم الحالية".

ورحل ابن زكري في الرابع من يناير الجاري بعد مرور 11 جولة من عمر الدوري، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع الإدارة، تقديرًا لطلبه السابق في المغادرة في ظل تمسك الإدارة به لنهاية الموسم، لظروف والده وأسرته الصحية.

وكان الكرواتي قد تولى قيادة الفريق أمام الاتحاد لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

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