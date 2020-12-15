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الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

قالت: دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن

أدانت دولة الإمارات -بشدة- الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن دولة الإمارات تَعُد هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة
سبق

أدانت دولة الإمارات -بشدة- الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن دولة الإمارات تَعُد هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:32 AM

الإمارات تُدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

قالت: دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أدانت دولة الإمارات -بشدة- الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن دولة الإمارات تَعُد هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

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