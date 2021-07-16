يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية الأولى مساء يوم غدٍ السبت، أمام نظيره فريق هونفيد المجري، وذلك ضمن برنامج النواخذة الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه في النمسا بمدينة بادتاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021 /2022. وكان الفريق قد تدرب اليوم الجمعة على فترتين بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب الصباحي على تمارين تقوية ومرونة عضلية في صالة اللياقة البدنية من خلال مجموعتين، فيما أجرى رباعي الحراسة الاتفاقية (الجزائري رايس مبولحي، ومحمد الحايطي، وعبد الله الصالح، وعبد الله البحري) تدريبات خاصة في الملعب، بقيادة مدرب الحراس الوطني حمد اليامي. في حين تركزت الحصة المسائية على استكمال العمل الفني التحضيري قبل مواجهة فريق هونفيد المجري؛ فبعد حركات الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل الفنية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب. وفي سياق متصل وسط أجواء أسرية رائعة، أقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حفلاً مبسطاً في مقر الفريق في معسكره بالنمسا، احتفاءً بقدوم مولود للمعد البدني التونسي في النادي الكابتن نور الدين رجب، والذي أطلق عليه اسم أيوب.

تدريبات على فترتين تجهز "الاتفاق" لمواجهة "هونفيد" المجري غداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-16 يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية الأولى مساء يوم غدٍ السبت، أمام نظيره فريق هونفيد المجري، وذلك ضمن برنامج النواخذة الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه في النمسا بمدينة بادتاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021 /2022.



وكان الفريق قد تدرب اليوم الجمعة على فترتين بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب الصباحي على تمارين تقوية ومرونة عضلية في صالة اللياقة البدنية من خلال مجموعتين، فيما أجرى رباعي الحراسة الاتفاقية (الجزائري رايس مبولحي، ومحمد الحايطي، وعبد الله الصالح، وعبد الله البحري) تدريبات خاصة في الملعب، بقيادة مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.



في حين تركزت الحصة المسائية على استكمال العمل الفني التحضيري قبل مواجهة فريق هونفيد المجري؛ فبعد حركات الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل الفنية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.



وفي سياق متصل وسط أجواء أسرية رائعة، أقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حفلاً مبسطاً في مقر الفريق في معسكره بالنمسا، احتفاءً بقدوم مولود للمعد البدني التونسي في النادي الكابتن نور الدين رجب، والذي أطلق عليه اسم أيوب.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:30 PM

تدريبات على فترتين تجهز "الاتفاق" لمواجهة "هونفيد" المجري غداً ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد





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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية الأولى مساء يوم غدٍ السبت، أمام نظيره فريق هونفيد المجري، وذلك ضمن برنامج النواخذة الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه في النمسا بمدينة بادتاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021 /2022.



وكان الفريق قد تدرب اليوم الجمعة على فترتين بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب الصباحي على تمارين تقوية ومرونة عضلية في صالة اللياقة البدنية من خلال مجموعتين، فيما أجرى رباعي الحراسة الاتفاقية (الجزائري رايس مبولحي، ومحمد الحايطي، وعبد الله الصالح، وعبد الله البحري) تدريبات خاصة في الملعب، بقيادة مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.



في حين تركزت الحصة المسائية على استكمال العمل الفني التحضيري قبل مواجهة فريق هونفيد المجري؛ فبعد حركات الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل الفنية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.



وفي سياق متصل وسط أجواء أسرية رائعة، أقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حفلاً مبسطاً في مقر الفريق في معسكره بالنمسا، احتفاءً بقدوم مولود للمعد البدني التونسي في النادي الكابتن نور الدين رجب، والذي أطلق عليه اسم أيوب.