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أمانة جدة تعيد إغلاق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن

بمساندة دوريات الأمن وتوعدت المخالفين بتطبيق أقصى العقوبات

توعدت أمانة محافظة عدد من محلات الذهب بسوق شهير للذهب والمجوهرات الذي تم إغلاقه مساء أمس بعد أن قامت بفتح المحلات دون الرجوع إلى البلدية المختصة بتطبيق النظام بحق المخالفين وإيقاع أقصى العقوبة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم مساء اليوم إغلاق السوق بكامله وبمساندة الدوريات الأمنية بعد إعادة الفتح من قبل أصحاب المحلات دون الحصول على إذن من البلدية. ويبلغ العدد الكلي للمحلات بالسوق 255 محلاً تمارس بيع الذهب والمجوهرات.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تعيد إغلاق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن
سبق

توعدت أمانة محافظة عدد من محلات الذهب بسوق شهير للذهب والمجوهرات الذي تم إغلاقه مساء أمس بعد أن قامت بفتح المحلات دون الرجوع إلى البلدية المختصة بتطبيق النظام بحق المخالفين وإيقاع أقصى العقوبة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم مساء اليوم إغلاق السوق بكامله وبمساندة الدوريات الأمنية بعد إعادة الفتح من قبل أصحاب المحلات دون الحصول على إذن من البلدية. ويبلغ العدد الكلي للمحلات بالسوق 255 محلاً تمارس بيع الذهب والمجوهرات.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:49 PM

أمانة جدة تعيد إغلاق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن

بمساندة دوريات الأمن وتوعدت المخالفين بتطبيق أقصى العقوبات

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عبدالله الراجحي - جدة
6
6,819

توعدت أمانة محافظة عدد من محلات الذهب بسوق شهير للذهب والمجوهرات الذي تم إغلاقه مساء أمس بعد أن قامت بفتح المحلات دون الرجوع إلى البلدية المختصة بتطبيق النظام بحق المخالفين وإيقاع أقصى العقوبة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم مساء اليوم إغلاق السوق بكامله وبمساندة الدوريات الأمنية بعد إعادة الفتح من قبل أصحاب المحلات دون الحصول على إذن من البلدية. ويبلغ العدد الكلي للمحلات بالسوق 255 محلاً تمارس بيع الذهب والمجوهرات.

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