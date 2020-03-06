حرس الحدود بالمدينة ينقذ مقيمين اثنين تعطل قاربهما في عرض البحر بينبع

"المورعي" يهيب بمرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس الخميس، من إنقاذ مقيمين اثنين من الجنسية البنغلاديشية، تعرض قاربهما لعطل في عرض البحر، وتقديم المساعدة اللازمة لهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن ردة المورعي، بأنه ورد بلاغ لمركز العباسي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع، يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه شخصان في منطقة شعب الوصل في حدود مسؤوليات قطاع ينبع.

وأضاف "المورعي": "على الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهما".

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.