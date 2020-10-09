النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محامٍ: التراشق بين إعلاميّين على "تويتر" تضمن جرائم معلوماتية

قال إنه ليس مرتبطاً باختلاف الرأي وإنما يرتقي للشتم والتشهير

علق المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" على الإعلاميّين اللّذين تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما.

وقال: إن "ذلك لم يكن اختلافاً في الرأي وإنما جرائم معلوماتية شتم واتهام وتشهير، وإنه لا يزال البعض لا يميز بين النقد واختلاف الرأي وبين الجريمة المعلوماتية".

وأضاف: "للأسف ما شاهدته مؤخراً في تويتر من قبل بعض الأحبة الإعلاميين لم يكن اختلافاً في الرأي، وإنما جرائم معلوماتية شتم واتهام وتشهير".

يشار إلى أن "سبق" نشرت توضيح مصدر مطلع لها، أعده الزميل عبدالله البرقاوي، بأن الإعلاميّين اللّذين تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما في "تويتر"، لا يحملان عضوية سارية في اتحاد الإعلام الرياضي.

ووفقاً للمصدر نفسه؛ فإن الاتحاد أحال هذا التجاوز للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وبما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محامٍ: التراشق بين إعلاميّين على "تويتر" تضمن جرائم معلوماتية
سبق

علق المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" على الإعلاميّين اللّذين تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما.

وقال: إن "ذلك لم يكن اختلافاً في الرأي وإنما جرائم معلوماتية شتم واتهام وتشهير، وإنه لا يزال البعض لا يميز بين النقد واختلاف الرأي وبين الجريمة المعلوماتية".

وأضاف: "للأسف ما شاهدته مؤخراً في تويتر من قبل بعض الأحبة الإعلاميين لم يكن اختلافاً في الرأي، وإنما جرائم معلوماتية شتم واتهام وتشهير".

يشار إلى أن "سبق" نشرت توضيح مصدر مطلع لها، أعده الزميل عبدالله البرقاوي، بأن الإعلاميّين اللّذين تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما في "تويتر"، لا يحملان عضوية سارية في اتحاد الإعلام الرياضي.

ووفقاً للمصدر نفسه؛ فإن الاتحاد أحال هذا التجاوز للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وبما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
08:42 PM

محامٍ: التراشق بين إعلاميّين على "تويتر" تضمن جرائم معلوماتية

قال إنه ليس مرتبطاً باختلاف الرأي وإنما يرتقي للشتم والتشهير

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
614

علق المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" على الإعلاميّين اللّذين تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما.

وقال: إن "ذلك لم يكن اختلافاً في الرأي وإنما جرائم معلوماتية شتم واتهام وتشهير، وإنه لا يزال البعض لا يميز بين النقد واختلاف الرأي وبين الجريمة المعلوماتية".

وأضاف: "للأسف ما شاهدته مؤخراً في تويتر من قبل بعض الأحبة الإعلاميين لم يكن اختلافاً في الرأي، وإنما جرائم معلوماتية شتم واتهام وتشهير".

يشار إلى أن "سبق" نشرت توضيح مصدر مطلع لها، أعده الزميل عبدالله البرقاوي، بأن الإعلاميّين اللّذين تبادلا بعض الألفاظ المسيئة عبر حسابيهما في "تويتر"، لا يحملان عضوية سارية في اتحاد الإعلام الرياضي.

ووفقاً للمصدر نفسه؛ فإن الاتحاد أحال هذا التجاوز للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وبما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,239

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة