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"سكني": حلول متنوعة في 2021 تستهدف خدمة 220 ألف أسرة سعودية

أعلن استفادة 31 ألف أسرة في يناير من تملّك المسكن الأول

كشف برنامج "سكني" عن استهدافه خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول عبر حلول سكنية وتمويلية تلائم مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020.

وأعلن "سكني" استفادة 31,356 أسرة من خياراته المتنوعة خلال شهر يناير الماضي، كان بينها 15,607 أُسَر سكنت في منازلها بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي.

ونوّه البرنامج في بيان له اليوم باستمراريته في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وكذلك الأراضي السكنية في مخططات مكتملة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل إجراءات حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" وكذلك مركز "سكني" الشامل في كل من الرياض وجدة والخبر.

وبين أن العام الجاري 2021 سيشهد طرح 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.

ويستمر برنامج "سكني" في إتاحة جميع حلوله وخياراته السكنية المتنوعة والاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إذ تشمل الخيارات القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وإصدار عقود الأراضي السكنية في مخططات الوزارة،

كما يمكن عبر الموقع والتطبيق الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل التصاميم الهندسية، وإصدار شهادات ضريبة التصرّفات العقارية، إضافة إلى إمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": حلول متنوعة في 2021 تستهدف خدمة 220 ألف أسرة سعودية
سبق

كشف برنامج "سكني" عن استهدافه خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول عبر حلول سكنية وتمويلية تلائم مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020.

وأعلن "سكني" استفادة 31,356 أسرة من خياراته المتنوعة خلال شهر يناير الماضي، كان بينها 15,607 أُسَر سكنت في منازلها بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي.

ونوّه البرنامج في بيان له اليوم باستمراريته في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وكذلك الأراضي السكنية في مخططات مكتملة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل إجراءات حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" وكذلك مركز "سكني" الشامل في كل من الرياض وجدة والخبر.

وبين أن العام الجاري 2021 سيشهد طرح 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.

ويستمر برنامج "سكني" في إتاحة جميع حلوله وخياراته السكنية المتنوعة والاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إذ تشمل الخيارات القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وإصدار عقود الأراضي السكنية في مخططات الوزارة،

كما يمكن عبر الموقع والتطبيق الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل التصاميم الهندسية، وإصدار شهادات ضريبة التصرّفات العقارية، إضافة إلى إمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
05:08 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
05:27 PM

"سكني": حلول متنوعة في 2021 تستهدف خدمة 220 ألف أسرة سعودية

أعلن استفادة 31 ألف أسرة في يناير من تملّك المسكن الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج "سكني" عن استهدافه خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول عبر حلول سكنية وتمويلية تلائم مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020.

وأعلن "سكني" استفادة 31,356 أسرة من خياراته المتنوعة خلال شهر يناير الماضي، كان بينها 15,607 أُسَر سكنت في منازلها بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي.

ونوّه البرنامج في بيان له اليوم باستمراريته في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وكذلك الأراضي السكنية في مخططات مكتملة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل إجراءات حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" وكذلك مركز "سكني" الشامل في كل من الرياض وجدة والخبر.

وبين أن العام الجاري 2021 سيشهد طرح 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.

ويستمر برنامج "سكني" في إتاحة جميع حلوله وخياراته السكنية المتنوعة والاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إذ تشمل الخيارات القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وإصدار عقود الأراضي السكنية في مخططات الوزارة،

كما يمكن عبر الموقع والتطبيق الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل التصاميم الهندسية، وإصدار شهادات ضريبة التصرّفات العقارية، إضافة إلى إمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها.

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