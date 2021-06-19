شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء"

هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.
هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.
هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.
هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.