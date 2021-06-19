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شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء"

بعد هطولها غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط لحبات البرد

هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.

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شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء"
سبق

هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
07:24 PM

شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء"

بعد هطولها غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط لحبات البرد

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار.

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