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"مشاريع" تطلق معسكر القادة لتمكين القطاع التنموي

بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بالرياض

أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة "معسكر قادة المشاريع"، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بمدينة الرياض.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المشاريع المشرف العام للجمعية المهندس "فيصل آل دغيم" كلمة رحّب فيها برؤساء الجمعيات والحضور، وأكّد فيها على دور الجمعيات الأهلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية والحاجة الماسة لضخ الخبرة التخصصية وتنوع الكفاءات وتأهيلها في مجال إدارة المشاريع التنموية لسد النقص في هذا الجانب.

وتهدف "المبادرة" لتمكين القطاع التنموي والأفراد العاملين فيه بمنهجية وأدوات إدارة المشاريع لتنمية القدرات الوطنية في مجال قيادة مكاتب إدارة المشاريع ورفع كفاءات تنفيذ المشاريع التنموية في الجمعيات الأهلية.

وقدّمت "مشاريع" عرضًا عن أنشطة البرنامج وإنجازات الجمعية ومشاركتها والشراكات التي عقدتها خلال العام الحالي، تلا ذلك عرضًا عن برامج المعسكر، حيث ضمّت خمس عشرة مرحلة؛ بدءًا من استقبال طلبات الترشيح وعمل المقابلات الشخصية وبناء الملف الشخصي للمقبولين وتحليل نقاط القوة والضعف والثغرات ونقل المعرفة والاستدامة وتحديد مواصفات المقاييس والمؤشرات وصولًا لتحديد الحالة المستهدفة باستخدام واحد وعشرين أداة يتخللها أربع عشرة ندوة ولقاءات افتراضية وزيارات ميدانية.

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"مشاريع" تطلق معسكر القادة لتمكين القطاع التنموي
سبق

أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة "معسكر قادة المشاريع"، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بمدينة الرياض.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المشاريع المشرف العام للجمعية المهندس "فيصل آل دغيم" كلمة رحّب فيها برؤساء الجمعيات والحضور، وأكّد فيها على دور الجمعيات الأهلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية والحاجة الماسة لضخ الخبرة التخصصية وتنوع الكفاءات وتأهيلها في مجال إدارة المشاريع التنموية لسد النقص في هذا الجانب.

وتهدف "المبادرة" لتمكين القطاع التنموي والأفراد العاملين فيه بمنهجية وأدوات إدارة المشاريع لتنمية القدرات الوطنية في مجال قيادة مكاتب إدارة المشاريع ورفع كفاءات تنفيذ المشاريع التنموية في الجمعيات الأهلية.

وقدّمت "مشاريع" عرضًا عن أنشطة البرنامج وإنجازات الجمعية ومشاركتها والشراكات التي عقدتها خلال العام الحالي، تلا ذلك عرضًا عن برامج المعسكر، حيث ضمّت خمس عشرة مرحلة؛ بدءًا من استقبال طلبات الترشيح وعمل المقابلات الشخصية وبناء الملف الشخصي للمقبولين وتحليل نقاط القوة والضعف والثغرات ونقل المعرفة والاستدامة وتحديد مواصفات المقاييس والمؤشرات وصولًا لتحديد الحالة المستهدفة باستخدام واحد وعشرين أداة يتخللها أربع عشرة ندوة ولقاءات افتراضية وزيارات ميدانية.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
08:46 PM

"مشاريع" تطلق معسكر القادة لتمكين القطاع التنموي

بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بالرياض

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عمر السبيعي - الرياض
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أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة "معسكر قادة المشاريع"، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بمدينة الرياض.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المشاريع المشرف العام للجمعية المهندس "فيصل آل دغيم" كلمة رحّب فيها برؤساء الجمعيات والحضور، وأكّد فيها على دور الجمعيات الأهلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية والحاجة الماسة لضخ الخبرة التخصصية وتنوع الكفاءات وتأهيلها في مجال إدارة المشاريع التنموية لسد النقص في هذا الجانب.

وتهدف "المبادرة" لتمكين القطاع التنموي والأفراد العاملين فيه بمنهجية وأدوات إدارة المشاريع لتنمية القدرات الوطنية في مجال قيادة مكاتب إدارة المشاريع ورفع كفاءات تنفيذ المشاريع التنموية في الجمعيات الأهلية.

وقدّمت "مشاريع" عرضًا عن أنشطة البرنامج وإنجازات الجمعية ومشاركتها والشراكات التي عقدتها خلال العام الحالي، تلا ذلك عرضًا عن برامج المعسكر، حيث ضمّت خمس عشرة مرحلة؛ بدءًا من استقبال طلبات الترشيح وعمل المقابلات الشخصية وبناء الملف الشخصي للمقبولين وتحليل نقاط القوة والضعف والثغرات ونقل المعرفة والاستدامة وتحديد مواصفات المقاييس والمؤشرات وصولًا لتحديد الحالة المستهدفة باستخدام واحد وعشرين أداة يتخللها أربع عشرة ندوة ولقاءات افتراضية وزيارات ميدانية.

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