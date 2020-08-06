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"تعليم صبيا" تنهي ترميم وصيانة وتأهيل 20 مدرسة

في إطار توفير مبان نموذجية بمواصفات عالية

أعلنت إدارة تعليم صبيا، إنجاز 20 عملية صيانة وترميم وتأهيل وإنشاء فصول مدرسية إضافية.

جاء ذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير مبان مدرسية نموذجية ومرافق وساحات بمواصفات فنية وصحية عالية وآمنة؛ ما يسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلبة والطالبات.

وقال مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي: إن الأعمال التي طالت المباني والغرف الصفية والمرافق، شملت ترميم نحو تسع مدارس وتأهيل سبع أخرى، إضافة لملعب إدارة تعليم صبيا، وإنشاء فصول إضافية في مختلف مكاتب التعليم لتغطية النمو في أعداد الطلاب وتلافي التكدّس في بعض المباني المدرسية القائمة، إضافة للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضاف أن إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لعدد من عمليات التأهيل والترميم، والتي ستنفذ في المرحلة المقبلة.

كما تفقد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، في وقت سابق، سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية، واطلع على مستوى الإنجاز ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.

وشملت الجولة المشاريع الحكومية الجديدة والفصول الدراسية والمرافق تحت الإنشاء، إضافة لأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس.

واستمع الدكتور "الخرمي" إلى شرح مفصل عن أبرز المراحل من مدير إدارة المشاريع والصيانة المهندس عبد الله شريفي، والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال.

وأشاد الدكتور "الخرمي" بحرص وزارة التعليم على توفير البيئة التعليمية المتميزة للطلاب والطالبات، من خلال جملة من المشروعات التعليمية الضخمة التي تنفذها الوزارة في كل مناطق ومحافظات المملكة بمتابعة حثيثة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

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"تعليم صبيا" تنهي ترميم وصيانة وتأهيل 20 مدرسة
سبق

أعلنت إدارة تعليم صبيا، إنجاز 20 عملية صيانة وترميم وتأهيل وإنشاء فصول مدرسية إضافية.

جاء ذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير مبان مدرسية نموذجية ومرافق وساحات بمواصفات فنية وصحية عالية وآمنة؛ ما يسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلبة والطالبات.

وقال مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي: إن الأعمال التي طالت المباني والغرف الصفية والمرافق، شملت ترميم نحو تسع مدارس وتأهيل سبع أخرى، إضافة لملعب إدارة تعليم صبيا، وإنشاء فصول إضافية في مختلف مكاتب التعليم لتغطية النمو في أعداد الطلاب وتلافي التكدّس في بعض المباني المدرسية القائمة، إضافة للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضاف أن إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لعدد من عمليات التأهيل والترميم، والتي ستنفذ في المرحلة المقبلة.

كما تفقد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، في وقت سابق، سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية، واطلع على مستوى الإنجاز ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.

وشملت الجولة المشاريع الحكومية الجديدة والفصول الدراسية والمرافق تحت الإنشاء، إضافة لأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس.

واستمع الدكتور "الخرمي" إلى شرح مفصل عن أبرز المراحل من مدير إدارة المشاريع والصيانة المهندس عبد الله شريفي، والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال.

وأشاد الدكتور "الخرمي" بحرص وزارة التعليم على توفير البيئة التعليمية المتميزة للطلاب والطالبات، من خلال جملة من المشروعات التعليمية الضخمة التي تنفذها الوزارة في كل مناطق ومحافظات المملكة بمتابعة حثيثة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
07:46 PM

"تعليم صبيا" تنهي ترميم وصيانة وتأهيل 20 مدرسة

في إطار توفير مبان نموذجية بمواصفات عالية

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فهد كاملي - صبيا
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أعلنت إدارة تعليم صبيا، إنجاز 20 عملية صيانة وترميم وتأهيل وإنشاء فصول مدرسية إضافية.

جاء ذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير مبان مدرسية نموذجية ومرافق وساحات بمواصفات فنية وصحية عالية وآمنة؛ ما يسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلبة والطالبات.

وقال مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي: إن الأعمال التي طالت المباني والغرف الصفية والمرافق، شملت ترميم نحو تسع مدارس وتأهيل سبع أخرى، إضافة لملعب إدارة تعليم صبيا، وإنشاء فصول إضافية في مختلف مكاتب التعليم لتغطية النمو في أعداد الطلاب وتلافي التكدّس في بعض المباني المدرسية القائمة، إضافة للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضاف أن إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لعدد من عمليات التأهيل والترميم، والتي ستنفذ في المرحلة المقبلة.

كما تفقد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، في وقت سابق، سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية، واطلع على مستوى الإنجاز ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.

وشملت الجولة المشاريع الحكومية الجديدة والفصول الدراسية والمرافق تحت الإنشاء، إضافة لأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس.

واستمع الدكتور "الخرمي" إلى شرح مفصل عن أبرز المراحل من مدير إدارة المشاريع والصيانة المهندس عبد الله شريفي، والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال.

وأشاد الدكتور "الخرمي" بحرص وزارة التعليم على توفير البيئة التعليمية المتميزة للطلاب والطالبات، من خلال جملة من المشروعات التعليمية الضخمة التي تنفذها الوزارة في كل مناطق ومحافظات المملكة بمتابعة حثيثة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

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