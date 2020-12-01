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"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

يقام عن بُعد ويستمر 4 أيام بهدف رفع المستوى العلمي للمشاركين

تعتزم الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب، إقامة فعاليات مؤتمر "جدة الثالث عشر للمستجدات في علاج أمراض الغدد الصم والسكري" على منصة زووم الافتراضية، ابتداءً من الأربعاء المقبل، ولمدة أربعة أيام.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب، رئيسة اللجنة المنظمة، الدكتورة عفاف الشمري، أن المؤتمر يشارك فيه ٢٤ من الأطباء والمختصين من جميع أنحاء المملكة وجمهورية مصر العربية، ويستهدف فئة الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض. ومعتمد بواقع ١٦ ساعة من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وحتى تاريخه تم تسجيل ما يقارب ٤٣٠٠ مشارك للحضور.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال طب الغدد الصمّ والسكري لدى الكبار والأطفال بما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب بمحافظة جدة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر رجاء الله الجهني، إنه سيتم إلقاء الضوء على المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية وخاصة استخدام التردد الحراري لعلاج أورام الغدة الدرقية الحميدة واستخدام الأشعة التلفزيونية لتحديد خصائص عقيدات الغدة الدرقية التي تحتاج إلى أخذ عينة بإبرة الرشف الرفيعة، وأخر التوصيات والمستجدات في علاج هشاشة العظام ونقص فيتامين "د" وأمراض الغدة الكظرية (فوق الكلوية) وأورام الغدة النخامية، وتأثير فيروس كورونا المتجدد على وظائف الغدد المختلفة بالجسم وطرق التشخيص والعلاج.

وبيَّن رئيس أقسام الباطنة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، نائب رئيس اللجنة العلمية والمنظمة، د. طارق ناصر أن المؤتمر سيناقش آخر التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج وطرق متابعة داء السكري ومضاعفاته، كما سيتم التطرق إلى تقنية البنكرياس الصناعي لمضخات الأنسولين الحديثة والتقنيات الحديثة في قياس نسبة السكر بالدم على مدار الساعة، وحقن الأنسولين الحديثة واستخدام حمية الكيتو في علاج السمنة والأدوية المختلفة المستخدمة في علاج السمنة وزيادة الوزن، وفوائد نقصان الوزن وخاصة عمليات السمنة في تقليل مضاعفات السمنة والوفيات على المدي البعيد، وارتفاع ضغط الدم الناتج عن اختلال الغدد الصمّ وزيادة نسبة الدهون والكوليسترول وأمراض الغدد الصمّ والسكري أثناء الحمل.

الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء
سبق

تعتزم الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب، إقامة فعاليات مؤتمر "جدة الثالث عشر للمستجدات في علاج أمراض الغدد الصم والسكري" على منصة زووم الافتراضية، ابتداءً من الأربعاء المقبل، ولمدة أربعة أيام.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب، رئيسة اللجنة المنظمة، الدكتورة عفاف الشمري، أن المؤتمر يشارك فيه ٢٤ من الأطباء والمختصين من جميع أنحاء المملكة وجمهورية مصر العربية، ويستهدف فئة الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض. ومعتمد بواقع ١٦ ساعة من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وحتى تاريخه تم تسجيل ما يقارب ٤٣٠٠ مشارك للحضور.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال طب الغدد الصمّ والسكري لدى الكبار والأطفال بما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب بمحافظة جدة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر رجاء الله الجهني، إنه سيتم إلقاء الضوء على المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية وخاصة استخدام التردد الحراري لعلاج أورام الغدة الدرقية الحميدة واستخدام الأشعة التلفزيونية لتحديد خصائص عقيدات الغدة الدرقية التي تحتاج إلى أخذ عينة بإبرة الرشف الرفيعة، وأخر التوصيات والمستجدات في علاج هشاشة العظام ونقص فيتامين "د" وأمراض الغدة الكظرية (فوق الكلوية) وأورام الغدة النخامية، وتأثير فيروس كورونا المتجدد على وظائف الغدد المختلفة بالجسم وطرق التشخيص والعلاج.

وبيَّن رئيس أقسام الباطنة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، نائب رئيس اللجنة العلمية والمنظمة، د. طارق ناصر أن المؤتمر سيناقش آخر التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج وطرق متابعة داء السكري ومضاعفاته، كما سيتم التطرق إلى تقنية البنكرياس الصناعي لمضخات الأنسولين الحديثة والتقنيات الحديثة في قياس نسبة السكر بالدم على مدار الساعة، وحقن الأنسولين الحديثة واستخدام حمية الكيتو في علاج السمنة والأدوية المختلفة المستخدمة في علاج السمنة وزيادة الوزن، وفوائد نقصان الوزن وخاصة عمليات السمنة في تقليل مضاعفات السمنة والوفيات على المدي البعيد، وارتفاع ضغط الدم الناتج عن اختلال الغدد الصمّ وزيادة نسبة الدهون والكوليسترول وأمراض الغدد الصمّ والسكري أثناء الحمل.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
02:39 PM

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

يقام عن بُعد ويستمر 4 أيام بهدف رفع المستوى العلمي للمشاركين

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عبدالله الراجحي - جدة
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تعتزم الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب، إقامة فعاليات مؤتمر "جدة الثالث عشر للمستجدات في علاج أمراض الغدد الصم والسكري" على منصة زووم الافتراضية، ابتداءً من الأربعاء المقبل، ولمدة أربعة أيام.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب، رئيسة اللجنة المنظمة، الدكتورة عفاف الشمري، أن المؤتمر يشارك فيه ٢٤ من الأطباء والمختصين من جميع أنحاء المملكة وجمهورية مصر العربية، ويستهدف فئة الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض. ومعتمد بواقع ١٦ ساعة من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وحتى تاريخه تم تسجيل ما يقارب ٤٣٠٠ مشارك للحضور.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال طب الغدد الصمّ والسكري لدى الكبار والأطفال بما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للغدد الصمّ والاستقلاب بمحافظة جدة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر رجاء الله الجهني، إنه سيتم إلقاء الضوء على المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية وخاصة استخدام التردد الحراري لعلاج أورام الغدة الدرقية الحميدة واستخدام الأشعة التلفزيونية لتحديد خصائص عقيدات الغدة الدرقية التي تحتاج إلى أخذ عينة بإبرة الرشف الرفيعة، وأخر التوصيات والمستجدات في علاج هشاشة العظام ونقص فيتامين "د" وأمراض الغدة الكظرية (فوق الكلوية) وأورام الغدة النخامية، وتأثير فيروس كورونا المتجدد على وظائف الغدد المختلفة بالجسم وطرق التشخيص والعلاج.

وبيَّن رئيس أقسام الباطنة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، نائب رئيس اللجنة العلمية والمنظمة، د. طارق ناصر أن المؤتمر سيناقش آخر التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج وطرق متابعة داء السكري ومضاعفاته، كما سيتم التطرق إلى تقنية البنكرياس الصناعي لمضخات الأنسولين الحديثة والتقنيات الحديثة في قياس نسبة السكر بالدم على مدار الساعة، وحقن الأنسولين الحديثة واستخدام حمية الكيتو في علاج السمنة والأدوية المختلفة المستخدمة في علاج السمنة وزيادة الوزن، وفوائد نقصان الوزن وخاصة عمليات السمنة في تقليل مضاعفات السمنة والوفيات على المدي البعيد، وارتفاع ضغط الدم الناتج عن اختلال الغدد الصمّ وزيادة نسبة الدهون والكوليسترول وأمراض الغدد الصمّ والسكري أثناء الحمل.

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