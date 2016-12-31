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بأول إصابة.. سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

دفعت سلطات أكثر من 50 بلدًا إلى فرض قيود سفر

أكدت الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رُصدت مؤخرًا في بريطانيا، حسب ما أعلنه مسؤولو الصحة، الخميس.

والسلالة الجديدة التي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية، دفعت سلطات أكثر من 50 بلدًا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة، ومن بين تلك الدول الصين مهد الوباء الذي رُصد للمرة الأولى العام الماضي.

والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، شابة تبلغ 23 عامًا من شنغهاي، وصلت من بريطانيا في 14 ديسمبر، وفق ما أعلنه المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت الأربعاء.

وأدخلت الشابة المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها أعراض طفيفة، وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أُخذت في 24 ديسمبر "نظرًا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"؛ بحسب مركز مكافحة الأوبئة.

وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق، وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أطلق عليها بي.7.1.1 التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ أكتوبر.

وعلّقت الصين الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى في 24 ديسمبر، على خلفية السلالة الجديدة من الفيروس.

ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يُحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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بأول إصابة.. سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين
سبق

أكدت الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رُصدت مؤخرًا في بريطانيا، حسب ما أعلنه مسؤولو الصحة، الخميس.

والسلالة الجديدة التي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية، دفعت سلطات أكثر من 50 بلدًا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة، ومن بين تلك الدول الصين مهد الوباء الذي رُصد للمرة الأولى العام الماضي.

والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، شابة تبلغ 23 عامًا من شنغهاي، وصلت من بريطانيا في 14 ديسمبر، وفق ما أعلنه المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت الأربعاء.

وأدخلت الشابة المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها أعراض طفيفة، وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أُخذت في 24 ديسمبر "نظرًا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"؛ بحسب مركز مكافحة الأوبئة.

وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق، وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أطلق عليها بي.7.1.1 التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ أكتوبر.

وعلّقت الصين الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى في 24 ديسمبر، على خلفية السلالة الجديدة من الفيروس.

ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يُحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:00 PM

بأول إصابة.. سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

دفعت سلطات أكثر من 50 بلدًا إلى فرض قيود سفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رُصدت مؤخرًا في بريطانيا، حسب ما أعلنه مسؤولو الصحة، الخميس.

والسلالة الجديدة التي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية، دفعت سلطات أكثر من 50 بلدًا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة، ومن بين تلك الدول الصين مهد الوباء الذي رُصد للمرة الأولى العام الماضي.

والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، شابة تبلغ 23 عامًا من شنغهاي، وصلت من بريطانيا في 14 ديسمبر، وفق ما أعلنه المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت الأربعاء.

وأدخلت الشابة المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها أعراض طفيفة، وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أُخذت في 24 ديسمبر "نظرًا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"؛ بحسب مركز مكافحة الأوبئة.

وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق، وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أطلق عليها بي.7.1.1 التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ أكتوبر.

وعلّقت الصين الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى في 24 ديسمبر، على خلفية السلالة الجديدة من الفيروس.

ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يُحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.

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