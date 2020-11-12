هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم
حقّق مع منتخب فرنسا كأس العالم 1998
بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها رياضة سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.
وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.
وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.
هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-11-12
بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها رياضة سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.
وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.
وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:00 PM
هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم
بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها رياضة سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.
وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.
وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.