النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم

حقّق مع منتخب فرنسا كأس العالم 1998

بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها رياضة سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.

وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.

وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم
سبق

بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها رياضة سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.

وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.

وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:00 PM

هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم

حقّق مع منتخب فرنسا كأس العالم 1998

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
997

بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها رياضة سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.

وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.

وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة